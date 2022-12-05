الداخلية تضبط 1805 قضايا تموينية متنوعة خلال حملات على الأسواق

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1805) قضية تموينية متنوعة.

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط (74) قضية بمضبوطات بلغت (651,170 طن "أرز شعير")، وضبط مالك مخزن لإنتاج مصنعات اللحوم بدون ترخيص بمحافظة الشرقية، وبحوزته كمية قدرها (4,5 طن "مخلفات تقطيع لحوم – دهون حيوانية") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لإعادة تدويرها وإدخالها فى إنتاج مصنعات اللحوم، مدخلاً الغش والتدليس على المواطنين لما لها من آثر بالغ الضرر على الصحة العامة.