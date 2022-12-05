أنت الحياة بالاخضر وحياة كريمة يعيدان الأمل لأهالي المنيا

تسعى حياة كريمة إلي الاستقرار وتحقيق أهداف أهالي الريف وتوعيتهم من جانب المجلس القومي للمرأة، وذلك من خلال ورش للتوعية وتعليم السيدات الحرف المختلفة لحياة أفضل لهم يستفادوا منها في حياتهم تحت شعار أنت الحياة بالأخضر.

وقالت سامية سعيد إحدي سيدات المنيا أن حياة كريمة ساعدتها في القراءة واكتسبت منها خير في الحرف اليدوية والخياطة، حيث أصبح لها باب رزق لها ولأولادها قضاء متطلبات المنزل، وعاونتها المبادرة على تعلم حرف الخياطة خلال أشهر بسيطة، وأصبحت مصدر دخل أساسياً.

وعلي جانب آخر، استمرت المبادرة بالعمل تقديم خدمات محو الأمية بمحافظة المنيا، حيث أضافت أم حسن إحدي السيدات أنها استفادت برفع مستواها الثقافى، بفصول محو الأمية التي تعلمت منها دور المرأة في المجتمع ومساعدتها علي القراءة والكتابة وان لها أطفال يدرسون وكانت تعاني مع عمل واجبات المدرسة ولكن ساعدتها القراءة في مساعدتهم وتوعيتهم.

وشاركت وزارة الصحة والسكان بقافلة متنقلة وتوزيع عدد كبير من الأدوية مجانًا، حيث تابع محمد حسين أحد المواطنين المستفيدين من القوافل الطبية، أن حياة كريمة ساعدت ثري المنيا في تحقيق مطالبهم وان القوافل الطبية من الأعمال التي استفاد منها هو وأقاربه مع أخذ ألوية المجانية قائلا:" كل حاجة استفدنا منها من حياة كريمة ساعدتنا في حياتنا اليومية خاصة القافلة الطبية والأدوية المجانية شكرا سيادة الرئيس".

واستمر أيضا صندوق مكافحة الإدمان في تقديم خدمات التوعية لكل الفئات العمرية بمحافظة المنيا من أجل جديد جديد خالي من الإدمان والبعد عنها.