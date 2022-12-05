الإثنين 05 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

المشرف على محور التعمير: يشرفني جني ثمار مجهود غير عادي في زمن محدود جدًا

محمور فؤاد أبو ذكري
محمور فؤاد أبو ذكري

قال الدكتور عبد السلام سالم، استشاري مشرف على تنفيذ مشروع محور المشير فؤاد أبو ذكري “التعمير”: يشرفني أن أشارك في جني ثمار مجهود غير عادي في زمن محدود جدًا، لتنفيذ مشروع كان شبه مستحيل، مهنئًا شعب مصر والمواطن السكندري بشكل خاص بإنجاز تنفيذ محور التعمير الذي يساهم بشكل كبير جدًا في حل أزمات المرور بالإسكندرية الكبرى.

 

وأضاف سالم، خلال كلمته بافتتاح محور التعمير بحضور الرئيس السيسي، اليوم الإثنين: شرفت أيضًا بالمشاركة والمتابعة وإبداء المشاورة أثناء التنفيذ مع أبنائي وزملائي الضباط المهندسين من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والزملاء الأساتذة المتخصصين من جامعة الإسكندرية، والشركات الوطنية المنفذة للمشروع، وكان الجميع أسرة واحدة على مستوى المسؤولية والالتزام.

 

مشروع محور المشير فؤاد أبو ذكري عملاق

 

وأوضح، أن مشروع محور المشير فؤاد أبو ذكري عملاق بحق، لما به من صعوبات في تنفيذه نظرا لمرور كامل مساره في بحيرة وملاحات بقاعها أمتار من الملح، ومسار مصارف بها أمتار أخرى من الترسيبات غير الطيبة التي لا تفيد في شيء، وكان يلزم تطهير هذه الترسيبات والأملاح وما هو موجود في مسارات المصارف.

 

وتابع: كان يلزم هذا التطهير قبل إنزال مكونات الردم لجسم الطريق، حيث إن التخطيط الهندسي تطلب ارتفاع ظهر الطريق عن المياه المجاورة على الجانبين بقدر متوسط 6 أمتار لاستيعاب الهبوط الذي يحدث لتكوينات الطين التحتية، واستيعاب الميول العرضية والطولية للتخطيط، وبهذا الشكل أصبح الردم عمقه لا يقل عن 8 أمتار، وهذا حمل كبير على تربة رخوة من طين ضعيف محتواه المائي كبير، وقابل للانضغاط.

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