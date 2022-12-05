الإثنين 05 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

هيئة ضمان الجودة تعتمد 24 معهدا أزهريا في كفر الشيخ

معهد ازهري
معهد ازهري

أعلنت المنطقة الأزهرية بمحافظة كفر الشيخ، اعتماد المعاهد التي تقدمت للحصول على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد للعام الدراسي 2021/ 2022م، حيث صدر قرار اعتماد لعدد 24 معهداً أزهرياً بمنطقة كفر الشيخ الازهرية بنسبة 100 % من إجمالي المعاهد التي تم ترشيحها بالعام الماضي.

وأكد الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، أن ذلك جاء في  ضوء رؤية ورسالة إدارة جودة التعليم بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، وسعياً منها للانطلاق نحو الأفضل، وحرصاً منها على التميز والإبداع، واظبت العمل ليلاً ونهاراً بالتعاون مع كافة مسئولي العملية التعليمية بالإدارات والمعاهد المرشحة للجودة خلال العام المنقضي.

وأوضح مدير الجودة بالمنطقة، أنه ما كان هذا النجاح إلا بتعاون جاد على مدار العام المنقضي بين قيادات المنطقة وإداراتها التعليمية، فلم يدخر أحداً جهداً يوماً في طريق الوصول للإعتماد.

ومن جانبه قدم رئيس المنطقة الشكر والتقدير لرجال جودة التعليم، ولموجهي عموم المنطقة، ومديري الادارات التعليمية، والموجهين بمنطقة كفر الشيخ الذين جابوا أنحاء المحافظة لتقديم كل سبل الدعم لإنجاح هذه المنظومة التعليمية.

وفي ذات السياق قدم الوكيل الثقافي للمنطقة كل آيات الشكر والتقدير لرجال الدعم الفني من باحثي نظم جودة التعليم بإدارة الجودة، ولكافة العاملين بالمعاهد المتميزة التي حصلت على الاعتماد بجهود المخلصين بها، وهي المعاهد الآتية : البكاتوش الابتدائي- قبريط الابتدائى- محمد رجب الابتدائى -شباس عمير الاعدادي بنين -روضة ابيانة.

وكذلك روضة محلة دياي- إصلاح شالما الابتدائي- محمد علي الابتدائي - الحمراء الابتدائي -القرية 18 الابتدائي -الكفر البحري الابتدائي -الحامول الابتدائي -قبريط الإعدادي بنين -فتيات كفر الجرايدة  الإعدادي -قلين  الإعدادي بنين-صروة الإعدادي بنين -سنهور المدينة الإعدادي بنين -فتيات سنهور المدينة الإعدادي -فتيات أبو غنيمة الإعدادي -فتيات بني بكار الإعدادي -فتيات عزبة عمرو الإعدادي -فتيات الكفر الجديد الإعدادي -فتيات شباس الشهداء الإعدادي-فتيات بلطيم الثانوي.

الأزهر جودة كفر الشيخ معهد طلاب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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