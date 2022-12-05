تشكيل مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية فى دور الـ16 بكأس العالم 2022 اليوم

يصطدم الكورى الجنوبى بقوة المنتخب البرازيلي، مساء اليوم الإثنين 5 -12-2022 في دور الـ 16 من بطولة كأس العالم المقالمة حاليا فى قطر 2022، والتى تستمر حتى يوم 18 ديسمبر الجارى.

موعد مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية في دور الـ 16

تنطلق مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية في دور الـ 16 من كأس العالم 2022، اليوم الإثنين 5 ديسمبر، على استاد 974.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

وتذاع مباريات بطولة كأس العالم 2022 حصريًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات "beinsports" الرياضية، وبالتأكيد ستذاع مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية على شاشتها.

المباراة التي يعتبر المنتخب البرازيلي مرشحًا للفوز بها، قد لا تكون سهلة على رفاق تياجو سيلفا مع توالي إصابات النجوم البرازيليين وآخرهم جابرييل جيسوس وأليكس تيليس لينضما إلى نيمار في قائمة إصابات السيليساو.

يأتي هذا في ظل مواجهة منتخب كوري جنوبي يتحلى بالقوة البدنية والأداء المنظم مع المدرب بينتو.

تشكيل البرازيل المتوقع أمام كوريا الجنوبية

من المتوقع أن يدخل المدرب تيتي مباراة البرازيل أمام كوريا الجنوبية بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: أليكس ساندرو – تياجو سيلفا – ماركينيوس – إيدير ميليتاو

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو – فريد – لوكاس باكيتا

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور – رافينيا – ريتشارليسون

تشكيل كوريا الجنوبية المتوقع أمام البرازيل

من المتوقع أن يدخل المدرب باولو بينتو المباراة ضد البرازيل بالتشكيل التالي:-