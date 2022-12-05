موعد مباراة كرواتيا واليابان فى كأس العالم 2022 وتشكيل المنتخبين المتوقع اليوم

يترقب محبو كرة القدم مدى قدرة منتخب اليابان على مواصلة مفاجأته فى بطولة كأس العالم 2022 التى تستضيفها قطر حاليا وذلك عندما يلتقى مع كرواتيا فى دور الـ 16،وسط ترقب لمصير المتأهلين إلى الدور ربع النهائي من المسابقة الأكثر إثارة.

موعد مباراة كرواتيا واليابان في دور الـ 16

وتقام مباراة كرواتيا واليابان في دور الـ 16 من كأس العالم 2022، اليوم الاثنين الموافق 4 ديسمبر، على استاد الجنوب.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت مصر، السادسة مساءً بتوقيت السعودية.

تذاع مباريات بطولة كأس العالم 2022 حصريًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات "beinsports" الرياضية، وبالتأكيد ستذاع مباراة كرواتيا واليابان على شاشتها.

وحققت اليابان الإعجاز بتصدر مجموعة ضمت كلًا من إسبانيا وألمانيا بعد الحصول على 6 نقاط كاملة، وهو رصيد لم يحققه أي فريق في المجموعة.

أما كرواتيا وصيف بطل العالم 2018، فإنها حلت في وصافة مجموعتها السادسة في كأس العالم 2022 خلف المغرب التي باغتت الكل وتصدرت مجموعة ضمت كرواتيا وكندا والأهم بلجيكا المصنف الثاني عالميًا.

تشكيل كرواتيا المتوقع أمام اليابان

من المتوقع أن يدخل المدرب زلاتكو داليتش مباراة كرواتيا أمام اليابان بالتشكيل التالي:-

في حراسة المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش

خط الدفاع: بورنا سوسا – ديان لوفرين – يوشكو جفارديول – جوسيب يورانوفيتش

خط الوسط: ماتيو كوفاسيتش – مارسيلو بروزوفيتش – لوكا مودريتش

في خط الهجوم: إيفان بيريسيتش – ماركو ليفايا – أندري كراماريتش

تشكيل اليابان المتوقع أمام كرواتيا

في المقابل، من المتوقع أن يدخل المدرب هاجيمي مورياسو مباراة اليابان أمام كرواتيا بالتشكيل التالي:-

في حراسة المرمى: شويتشي جوندا

خط الدفاع: شوجو تانيجوشي – مايا يوشيدا – تاكيهيرو تومياسو

خط الوسط: يوتي ناجاتومو – هيديماسا موريتا – واتارو إندو – جونيا إيتو

في خط الهجوم: دايتشي كامادا – دايزين ماييدا – تاكيفوسا كوبو