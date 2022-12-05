الإثنين 05 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

موعد مباراة كرواتيا واليابان فى كأس العالم 2022 وتشكيل المنتخبين المتوقع اليوم

كرواتيا
كرواتيا

يترقب محبو كرة القدم مدى قدرة منتخب اليابان على مواصلة مفاجأته فى بطولة كأس العالم 2022 التى تستضيفها قطر حاليا وذلك عندما يلتقى مع كرواتيا فى دور الـ 16،وسط ترقب لمصير المتأهلين إلى الدور ربع النهائي من المسابقة الأكثر إثارة.

موعد مباراة كرواتيا واليابان في دور الـ 16

وتقام مباراة كرواتيا واليابان في دور الـ 16 من كأس العالم 2022، اليوم الاثنين الموافق 4 ديسمبر، على استاد الجنوب.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت مصر، السادسة مساءً بتوقيت السعودية.

تذاع مباريات بطولة كأس العالم 2022 حصريًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات "beinsports" الرياضية، وبالتأكيد ستذاع مباراة كرواتيا واليابان على شاشتها.

وحققت اليابان الإعجاز بتصدر مجموعة ضمت كلًا من إسبانيا وألمانيا بعد الحصول على 6 نقاط كاملة، وهو رصيد لم يحققه أي فريق في المجموعة.

أما كرواتيا وصيف بطل العالم 2018، فإنها حلت في وصافة مجموعتها السادسة في كأس العالم 2022 خلف المغرب التي باغتت الكل وتصدرت مجموعة ضمت كرواتيا وكندا والأهم بلجيكا المصنف الثاني عالميًا.

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 5 ديسمبر في كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

أرسين فينجر يكشف معلومة مهمة بشأن كأس العالم 2026

ساديو مانى يوجه رسالة للاعبى السنغال بعد وداع كأس العالم

مدرب بولندا: أتفهم إحباط ليفاندوفسكى بعد الخروج من كأس العالم

تشكيل كرواتيا المتوقع أمام اليابان

من المتوقع أن يدخل المدرب زلاتكو داليتش مباراة كرواتيا أمام اليابان بالتشكيل التالي:-

في حراسة المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش

خط الدفاع: بورنا سوسا – ديان لوفرين – يوشكو جفارديول – جوسيب يورانوفيتش

خط الوسط: ماتيو كوفاسيتش – مارسيلو بروزوفيتش – لوكا مودريتش

في خط الهجوم: إيفان بيريسيتش – ماركو ليفايا – أندري كراماريتش

تشكيل اليابان المتوقع أمام كرواتيا

في المقابل، من المتوقع أن يدخل المدرب هاجيمي مورياسو مباراة اليابان أمام كرواتيا بالتشكيل التالي:-

في حراسة المرمى: شويتشي جوندا

خط الدفاع: شوجو تانيجوشي – مايا يوشيدا – تاكيهيرو تومياسو

خط الوسط: يوتي ناجاتومو – هيديماسا موريتا – واتارو إندو – جونيا إيتو

في خط الهجوم: دايتشي كامادا – دايزين ماييدا – تاكيفوسا كوبو

مباراة كرواتيا واليابان موعد مباراة كرواتيا واليابان دور الـ 16 من كأس العالم كأس العالم تشكيل كرواتيا تشكيل اليابان

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر فوق الجميع

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: «قصر السلاملك كان هينهار فى المنتزه وإحنا مبنعملش غير الخير»

«الداخلية» تضبط قضية غسل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه

الرئيس السيسى: «مش هنخلِى حد من مكانه دون تعويضه»

من مطارات مختلفة.. مرسى علم تستقبل 31 رحلة طيران دولية

ضبط سيدة وابنها هاربين من 333 قضية و112 سنة سجنًا

بمشاركة 400 طالب وطالبة.. جامعة القناة تنظم المهرجان الكشفى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

عفوًا.. فالآن مصر وحدها هى مَن تكتب التاريخ فى هذه المنطقة من العالم

محمود خليل

بلال.. المؤذن

محمد العسيري

الرحلة المقدسة.. انتصار جديد للثقافة المصرية

ماجد حبته

رفض الاحتفال بعيد الجلاء!

لواء.حمدى البطران

كتب المتعة عند العرب

القس. رفعت فكرى

الإنجيليون.. والكاثوليك

لواء. محسن الفحام

«العودة إلى منظومة القيم»

جمال-أسعد

الدين بين الإلزام والإيمان

صور

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الدورى المصرى

مباراة الزمالك والمصرى فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

قرار متأخر.. افتتاح سفارة أذربيجان فى إسرائيل.. الأسباب والتداعيات

الانتقام والرد.. الجيش الإسرائيلى يقصف مواقع لحركة حماس.. هل التصعيد قريب؟

أول زيارة لرئيس إسرائيلى.. هرتسوج يتوجه إلى البحرين