هالة السعيد: معدلات البطالة انخفض من 12% إلى 7.2% في 2022

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الاستثمار في البنية التحتية عكست على تحسين معدلات البطالة والتي انخفضت من 12% إلى 7.2 % في عام 2022.

وأضافت السعيد، خلال كلمتها في افتتاح محور التعمير في الاسكندرية، بحضور الرئيس السيسي، أن ما حدث من تطوير موسع وشامل في البنية التحتية قام بانعكاس مؤشرات جيدة ومهمة جدا للارتقاء للمواطنين، أدت إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لسوق العمل من خلال توفير مئات الآلاف من فرص العمل لجموع الشباب، خاصة في مجالات البناء والتشييد مما أسفر عن تناقص 12% عام 2016/2017 إلى 7.2 % عام 2021 / 2022، والارتقاء بجودة خدمات البنية الأساسية مما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وتحسين التنافسية الدولية.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، محور التعمير بالإسكندرية، الذي يمتد بطول 35 كم من تقاطعه مع طريق "القاهرة- الإسكندرية" الصحراوي حتى طريق "سيدي كرير- مطار برج العرب" بواقع 9 حارات مرورية لكل اتجاه.

ويأتي محور التعمير يأتي كخطوة جديدة إضافية في تنفيذ استراتيجية الدولة في إنشاء شبكة الطرق والمحاور على امتداد رقعة الجمهورية، تلك المحاور التي لم تعد تقتصر فقط على تسهيل حركة المرور وانتقال المواطنين، بل أصبحت المحاور المرورية شرايين جديدة للحياة تدعم جهود الامتداد العمراني المنظم، والتجمعات السكنية الحديثة، وتعزز من العوائد الاقتصادية والتجارية، وتوفر فرص عمل، كما تربط المشروعات القومية لتتكامل مع بعضها، وذلك انعكاساً لرؤية تنموية شاملة وفلسفة علمية عميقة نحو البناء والتعمير والتنمية.