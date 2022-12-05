الإثنين 05 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

كثافات مرورية بالمحاور والميادين في القليوبية

كثافات مرورية
كثافات مرورية

شهد الطريق الدائري والطريق الزراعي «القاهرة - القليوبية» بمحافظة القليوبية، صباح اليوم الإثنين 5 ديسمبر، كثافات مرورية، فيما كثف مرور القليوبية، من تواجده بالمحاور الرئيسية والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أي أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بالشوارع، ولتسهيل وصول المواطنين.

 

وكلف مدير المرور، بالانتشار لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التي يتم رصدها بالشوارع وتتسبب في زحامات مرورية بالطرق.

 

يذكر أن الإدارة العامة للمرور، قد واصلت توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

 

الطريق الدائري الطريق الزراعي القليوبية كثافات مرورية مرور القليوبية

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