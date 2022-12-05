الإثنين 05 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. محاكمة المتهمين في واقعة كفن عين شمس في قضايا مخالفة مباني

محكمة
محكمة

تنظر محكمة شمال القاهرة العباسية، محاكمة المتهمين في واقعة كفن عين شمس، اليوم الاثنين في قضية أخرى، وهي تهمة استخراج شهادات من الحي تفيد بالتصالح في 13 قضية مخالفة مباني.

 

يذكر أن المتهمين في قضية كفن عين شمس، يحاكمون في عدة قضايا مختلفة أمام العديد من المحاكم، ومنها ترويع المواطنين، واستعراض القوة، وجرائم رشوة ونصب واحتيال.

كانت جهات التحقيق في وقت سابق، أسندت للمتهمين وآخرين في قضية تقديم الكفن بعين شمس، سبق الحكم عليهم، تهم استعراض القوة على عاملِينَ بمركب نِيليِّ يملكها المجني عليهم الثلاثة وروعوا مَن فيها وأتلفوها.

محكمة شمال القاهرة العباسية كفن عين شمس ترويع المواطنين استعراض القوة جرائم رشوة نصب واحتيال

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