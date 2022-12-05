التخطيط: الدول المتقدمة تحمل المواطن زيادة الأسعار.. و«إحنا هنا بنشيلها عنه»

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الدول المتقدمة تحمل المواطن زيادة الأسعار ولكن نحن لا نحمل المواطن الزيادة بل نشيل من عليه كافة الزيادة في التكلفة.

كما تطرقت إلى ملف تكافل وكرامة، خلال كلمتها في افتتاح محور التعمير في الإسكندرية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن تكافل وكرامة زدات من 1.4 إلى 5 ملايين أسرة من المستفيدين، وأيضا الحكومة المصرية أدت مجموعة من ترشيد الإنفاق الحكومي، هذا بالإضافة إلى أن الدول ضخت مجموعة كبيرة من السلع بأسعار مخفضة في الأسواق بهدف تخفيف أثر زيادة الأسعار على المواطنين، لافتة إلى أن الأسعار كانت هتبقي أكثر من كدا لو لم نتدخل بهذه الإجراءات.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، مقر افتتاح محور التعمير بالإسكندرية الذي يمتد بطول 35 كم من تقاطعه مع طريق "القاهرة- الإسكندرية" الصحراوي حتى طريق "سيدي كرير- مطار برج العرب" بواقع 9 حارات مرورية لكل اتجاه.

وأوضح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، في بيان، أن محور التعمير الجديد يعتبر إضافة ونقلة نوعية ضخمة من شأنه أن يفتح آفاقًا تنموية جديدة لمنطقة غرب محافظة الإسكندرية بكاملها، ويزيد من حيزها العمراني، ويربط ميناء الدخيلة بالطريق الصحراوي والطريق الدولى الساحلى ومدينة برج العرب، وليصبح شريانا تنمويا حيويا لربط الإسكندرية بمدينة العلمين الجديدة عبر الطريق الساحلى.

وأضاف أن محور التعمير يأتي كخطوة جديدة إضافية في تنفيذ استراتجية الدولة في إنشاء شبكة الطرق والمحاور على امتداد رقعة الجمهورية، تلك المحاور التي لم تعد تقتصر فقط على تسهيل حركة المرور وانتقال المواطنين، بل أصبحت المحاور المرورية شرايين جديدة للحياة تدعم جهود الامتداد العمراني المنظم، والتجمعات السكنية الحديثة، وتعزز من العوائد الاقتصادية والتجارية، وتوفر فرص عمل، كما تربط المشروعات القومية لتتكامل مع بعضها، ويعد ذلك انعكاسا لرؤية تنموية شاملة وفلسفة علمية عميقة نحو البناء والتعمير والتنمية.