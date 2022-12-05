وزيرة التخطيط: مصر لديها رؤية فى التعامل مع الأزمات المختلفة

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن مصر لديها رؤية في التعامل مع الأزمات المختلفة، خاصة أن العالم يشهد الآن الكثير من الأزمات والصدمات.

وأكدت وزيرة التخطيط، خلال كلمتها في افتتاح محور التعمير في الإسكندرية، بحضور الرئيس السيسي، أن مصر ليست بمعزل عن العالم في ظل أزمتي كورونا، والحرب الروسية- الأوكرانية، فيما وضعت مصر سياسات وإجراءات قصيرة الأجل للتخفيف من آثار الأزمة علي المواطنين، وهناك أيضًا خطط متوسطة الأجل وطويلة الأجل لمواجهة أية أزمات مفاجئة وتعزيز قدر مصر على الصمود سواء كانت من برنامج الإصلاح الاقتصادي في مرحلته الأولي أو برنامج الإصلاح الهيكلي في المرحلة الثانية.

وأضافت أن الإجراءات قصيرة الأجل تمثلت في:-

رفع الحد الأدنى للأجور إقرار علاوة استثنائية مشروع القانون الخاص برفع حد الإعفاء الضريبي من 24 ألفًا إلى 30 ألفًا الاستمرار في دعم الأسر المستهدفة من بطاقات التموين عدم زياده أي رسوم علي المواطنين زيادة الدعم النقدي في تكافل وكرامة.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، محور التعمير بالإسكندرية الذي يمتد بطول 35 كم من تقاطعه مع طريق "القاهرة- الإسكندرية" الصحراوي حتى طريق "سيدي كرير- مطار برج العرب"، بواقع 9 حارات مرورية لكل اتجاه.

وأوضح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، في بيان، أن محور التعمير الجديد يعتبر إضافة ونقلة نوعية ضخمة من شأنه أن يفتح آفاقًا تنموية جديدة لمنطقة غرب محافظة الإسكندرية بكاملها، ويزيد من حيزها العمراني، ويربط ميناء الدخيلة بالطريق الصحراوي والطريق الدولى الساحلى ومدينة برج العرب، وليصبح شريانًا تنمويًا حيويًا لربط الإسكندرية بمدينة العلمين الجديدة عبر الطريق الساحلى.