الرئيس السيسى: زودت الحد الأدنى للحكومة لكن مقدرش أفرضه على القطاع الخاص

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: زودت الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي لكن الدولة مش كلها حكومة".

وأضاف خلال افتتاح محور التعمير بالإسكندرية، اليوم الإثنين: "أغلب المواطنين قطاع خاص ومقدرش أفرض عليه زيادة أكبر في ظل الاضطراب الحاصل ونقص سلاسل الإمداد، وأسعار المستلزمات اللي بتيجي من بره".

وتابع: "في أوروبا مثلا هينتج عن ارتفاع أسعار الوقود، أن أسعار المنتجات الأوروبية هتزيد، عشان يعوض في التكلفة، لأنه مش هيدفع في الطاقة سعر أعلى ومش هيعوض".

وواصل: "إحنا لو حطينا التكلفة الحقيقية للسماد والكهرباء، هيبقى فوق طاقة الناس، مرددا: "الكهرباء لو إحنا بنتكلم عن سعر حقيقي هتكون غالية أوي على المصانع والمواطنين".