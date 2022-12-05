الإثنين 05 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

الرئيس السيسى: زودت الحد الأدنى للحكومة لكن مقدرش أفرضه على القطاع الخاص

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: زودت الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي لكن الدولة مش كلها حكومة".

وأضاف خلال افتتاح محور التعمير بالإسكندرية، اليوم الإثنين: "أغلب المواطنين قطاع خاص ومقدرش أفرض عليه زيادة أكبر في ظل الاضطراب الحاصل ونقص سلاسل الإمداد، وأسعار المستلزمات اللي بتيجي من بره".

وتابع: "في أوروبا مثلا هينتج عن ارتفاع أسعار الوقود، أن أسعار المنتجات الأوروبية هتزيد، عشان يعوض في التكلفة، لأنه مش هيدفع في الطاقة سعر أعلى ومش هيعوض". 

وواصل: "إحنا لو حطينا التكلفة الحقيقية للسماد والكهرباء، هيبقى فوق طاقة الناس، مرددا: "الكهرباء لو إحنا بنتكلم عن سعر حقيقي هتكون غالية أوي على المصانع والمواطنين".

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