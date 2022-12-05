الرئيس السيسى: «لو حطينا التكلفة الحقيقية للسماد والكهرباء هيبقى فوق طاقة الناس»

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاح محور التعمير بمحافظة الإسكندرية، اليوم الإثنين، حرصنا على عدم زيادة الأسعار على المواطن رغم ارتفاعها عالميا.

وأضاف الرئيس السيسي: "في أوروبا مثلا هينتج عن ارتفاع أسعار الوقود، أن أسعار المنتجات الأوروبية هتزيد عشان يعوض في التكلفة، لأنه مش هيدفع في الطاقة سعر أعلى ومش هيعوض".

وتابع الرئيس: "إحنا لو حطينا التكلفة الحقيقية للسماد والكهرباء، هيبقى فوق طاقة الناس، الكهرباء لو إحنا بنتلكم عن سعر حقيقي هتكون غالية قوي على المصانع والمواطنين".

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، محور التعمير بالإسكندرية، الذي يمتد بطول 35 كم من تقاطعه مع طريق "القاهرة- الإسكندرية" الصحراوي حتى طريق "سيدي كرير- مطار برج العرب" بواقع 9 حارات مرورية لكل اتجاه.

وأوضح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، في بيان له، أن محور التعمير الجديد يعتبر إضافة ونقلة نوعية ضخمة من شأنه أن يفتح آفاقًا تنموية جديدة لمنطقة غرب محافظة الإسكندرية بكاملها، ويزيد من حيزها العمراني، ويربط ميناء الدخيلة بالطريق الصحراوي والطريق الدولي الساحلي ومدينة برج العرب، وليصبح شرياناً تنموياً حيوياً لربط الإسكندرية بمدينة العلمين الجديدة عبر الطريق الساحلى.

وأضاف أن محور التعمير يأتي كخطوة جديدة إضافية في تنفيذ استراتجية الدولة في إنشاء شبكة الطرق والمحاور على امتداد رقعة الجمهورية، تلك المحاور التي لم تعد تقتصر فقط على تسهيل حركة المرور وانتقال المواطنين، بل أصبحت المحاور المرورية شرايين جديدة للحياة تدعم جهود الامتداد العمراني المنظم، والتجمعات السكنية الحديثة، وتعزز من العوائد الاقتصادية والتجارية، وتوفر فرص عمل، كما تربط المشروعات القومية لتتكامل مع بعضها، ويعد ذلك انعكاساً لرؤية تنموية شاملة وفلسفة علمية عميقة نحو البناء والتعمير والتنمية.