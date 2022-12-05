أبرزها النمو الاقتصادي.. وزيرة التخطيط: هناك 3 مؤشرات لوضع السياسة الاقتصادية للدولة

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر دولة تؤثر في العالم وأيضاً تتأثر به، ونحن لسنا بمعزل عن العالم.

وأضافت خلال كلمتها في افتتاح محور التعمير في الاسكندرية، بحضور الرئيس السيسي، "المهم أننا نقول أن التأثر في هذه الأزمات ماذا قدمت الدولة كي تواجه الأزمات العالمية، وأيضاً كي تخفف من الاثار السلبية لهذه الازمات علي المواطنين".

وأوضحت وزيرة التخطيط، أن هناك 3 مؤشرات مهمة لوضع السياسة الاقتصادية أولاً تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وثانياً تحقيق مستويات مناسبة من التشغيل، وثالثاً تحقيق استقرار في المستوى العام للاسعار.

و يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، محور التعمير بالإسكندرية، الذي يمتد بطول 35 كم من تقاطعه مع طريق "القاهرة- الإسكندرية" الصحراوي حتى طريق "سيدي كرير- مطار برج العرب" بواقع 9 حارات مرورية لكل اتجاه.

وأوضح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، في بيان، أن محور التعمير الجديد يعتبر إضافة ونقلة نوعية ضخمة من شأنه أن يفتح آفاقًا تنموية جديدة لمنطقة غرب محافظة الإسكندرية بكاملها، ويزيد من حيزها العمراني، ويربط ميناء الدخيلة بالطريق الصحراوي والطريق الدولي الساحلي ومدينة برج العرب، وليصبح شرياناً تنموياً حيوياً لربط الإسكندرية بمدينة العلمين الجديدة عبر الطريق الساحلي.



وأضاف أن محور التعمير يأتي كخطوة جديدة إضافية في تنفيذ استراتجية الدولة في إنشاء شبكة الطرق والمحاور على امتداد رقعة الجمهورية، تلك المحاور التي لم تعد تقتصر فقط على تسهيل حركة المرور وانتقال المواطنين، بل أصبحت المحاور المرورية شرايين جديدة للحياة تدعم جهود الامتداد العمراني المنظم، والتجمعات السكنية الحديثة، وتعزز من العوائد الاقتصادية والتجارية، وتوفر فرص عمل، كما تربط المشروعات القومية لتتكامل مع بعضها، وذلك انعكاساً لرؤية تنموية شاملة وفلسفة علمية عميقة نحو البناء والتعمير والتنمية