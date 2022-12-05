هالة السعيد: الحرب الروسية الأوكرانية تسببت فى زيادة الاضطرابات بسلاسل الإمداد

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن الحرب الروسية الأوكرانية تسببت في زيادة حالة الاضطرابات التي تحدث في سلاسل الإمداد، فضلًا عن نقص شديد في السلع، وزيادة الموجات التضخمية.

وأضافت وزيرة التخطيط، خلال كلمتها في افتتاح محور التعمير بحضور الرئيس السيسي، اليوم الإثنين، أن روسيا وأوكرانيا تتحكمان في 53% من صادرات العالم من بذور زيت عباد الشمس، و30% من محصول القمح، و14% من الذرة، و17% من الإنتاج العالمي للغاز، و12% من إنتاج النفط.

- الطاقة تؤثر على عدد كبير من السلع

ونوهت وزيرة التخطيط، بأن الطاقة تؤثر على عدد كبير من السلع، وبالتالي روسيا وأوكرانيا كان لهما دور كبير في التأثير على حركة التجارة الدولية، واضطرابها، والارتفاع الشديد للسلع.

ولفتت وزيرة التخطيط، إلى أن الربع الأخير من عام 2019 كان التضخم على المستوى العالمي 2%، أما اليوم يقترب من 9%، و8.6% من ارتفاع الأسعار.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، محور التعمير بالإسكندرية، الذي يمتد بطول 35 كم من تقاطعه مع طريق "القاهرة- الإسكندرية" الصحراوي حتى طريق "سيدي كرير- مطار برج العرب" بواقع 9 حارات مرورية لكل اتجاه.

وأوضح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، في بيان، أن محور التعمير الجديد يعتبر إضافة ونقلة نوعية ضخمة من شأنه أن يفتح آفاقًا تنموية جديدة لمنطقة غرب محافظة الإسكندرية بكاملها، ويزيد من حيزها العمراني، ويربط ميناء الدخيلة بالطريق الصحراوي والطريق الدولي الساحلي ومدينة برج العرب، وليصبح شريانًا تنمويًا حيويًا لربط الإسكندرية بمدينة العلمين الجديدة عبر الطريق الساحلي.

وأضاف أن محور التعمير يأتي كخطوة جديدة إضافية في تنفيذ استراتجية الدولة في إنشاء شبكة الطرق والمحاور على امتداد رقعة الجمهورية، تلك المحاور التي لم تعد تقتصر فقط على تسهيل حركة المرور وانتقال المواطنين، بل أصبحت المحاور المرورية شرايين جديدة للحياة تدعم جهود الامتداد العمراني المنظم، والتجمعات السكنية الحديثة، وتعزز من العوائد الاقتصادية والتجارية، وتوفر فرص عمل، كما تربط المشروعات القومية لتتكامل مع بعضها، وذلك انعكاسًا لرؤية تنموية شاملة وفلسفة علمية عميقة نحو البناء والتعمير والتنمية.