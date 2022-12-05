وزيرة التخطيط: العام المقبل صعب وسيدخل العالم فى حالة ركود تضخمى

استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، معدلات التضخم التي تواجه العالم، مؤكدة أن العالم يمر بأزمة ركود تضخمي.

وأضافت السعيد، خلال كلمتها بافتتاح محور التعمير بالإسكندرية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، أن أوروبا تواجه أزمة طاقة، بالإضافة إلى معدلات نمو لا تزيد على نصف في المائة، ومعدل تضخم يتعدى 20%، لافتة إلى أن أوروبا تواجه موجة شديدة البرودة والتي قد تؤثر على معدلات الإنتاج.

وتابعت أن إنجلترا أعلنت معدل تضخم تعدى 11% ليكون أعلى معدل منذ 40 عاما، مؤكدة أن العالم مقبل على موجة من الركود التضخمي، أي أن معدلات التضخم ترتفع مع نقص في معدلات النمو، مرددة: "كل الاقتصاديين الكبار أكدوا هذا الكلام".

وقالت: "العام المقبل هو عام صعب وسيدخل العالم في حالة ركود تضخمي، مشيرة إلى أن كل قادة الدول العشرين الكبرى في العالم، أكدوا أن هناك حالة من عدم اليقين تتملك مواطنيهم.