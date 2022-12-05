وزيرة التخطيط: العالم يواجه تحديات وأزمات كثيرة متلاحقة ومتتالية

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن العالم يواجه تحديات وأزمات كثيرة متلاحقة ومتتالية تؤثر على كل دول العالم، ومن ضمنها الدولة المصرية، لافتة إلى أنه تم التعافي من أزمة فيروس كورونا.

وأضافت السعيد، خلال كلمتها بافتتاح محور التعمير بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، أن الحرب الروسية الأوكرانية تسببت في أزمة الطاقة التي تؤثر بدورها على أوروبا، مما أدى إلى حدوث اضطرابات في سلاسل الإمدادات، ونتجت عن ذلك ارتفاعات في أسعار الشحن، وبالتالي شهدنا نقصًا شديدًا في السلع الاستراتيجية.

جائحة كورونا كانت غير مسبوقة

وتابعت وزيرة التخطيط: جائحة كورونا كانت غير مسبوقة، وأدت إلى إغلاق تام في عدد كبير من الدول، وهذا الإغلاق نتج عنه توقف عجلة الإنتاج، وواجهت دول متقدمة ذلك بمجموعة من الحزم التحفيزية قدرت بـ16 تريليون دولار، ونتجت عنها زيادة الطلب للسلع والخدمات، وكانت الدول المتقدمة غير مستعدة بالعرض الكافي، لذلك شهدت موجة تضخمية شديدة ظهرت في أواخر عام 2021، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار.