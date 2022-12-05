الإثنين 05 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

التحفظ على 2.3 طن سكر مدعم قبل بيعه في السوق السوداء بالإسكندرية

سكر
سكر

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ على 2.3 طن سكر مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء أثناء نقله على سيارة، وححز السائق على ذمة التحقيقات بتهمة بيع سلعة مدعمة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.


تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الغسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بالقبض على قائد سيارة أثناء سيرة بالطريق العام وحيازته كمية من السلع التموينية المدعمة وعبارة عن سكر مدعم قبل بيعها في السوق السوداء.


وبتفتيش السيارة تبين أنها محملة بـ 166 بالتة سكر تموينية، الواحدة بها 20 كيسا، زنة الواحد منهم كيلو جرام بإجمالي 2320 كيلوجرام بدون فواتير أو مستندات دالة على الحيازة، بغرض البيع في السوق السوداء، والتربح من أموال الدعم.


وبمواجهته قرر بقيامه بتجميعها دون وجه حق للإتجار بها بالسوق السوداء، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

 


 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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