الإثنين 05 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 16 عاملا إثر انقلاب سيارة على طريق «مصر- إسكندرية الصحراوى»

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

أصيب 16 عاملا، قبل قليل، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة محملة بالعمالة بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بنطاق مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، ونقل المصابين إلى مستشفى أبو المطامير العام لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

وتلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة عمالة بالكيلو 92 بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بنطاق مركز أبو المطامير، ونقل المصابين إلى مستشفى أبو المطامير وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

أسفر الحادث عن إصابة كل عبد الرحمن سعد عبود، 26 سنة، حمادة واعر عطالله، 27 سنة،  مصاب بكسر مضاعف بالساق اليمنى، ضيف صابر ويله، 21 سنة، مصاب بكسر بالفخذ اليمنى، عبدالله رمضان رحيم، 18 سنة، مصاب باشتباه نزيف بالمخ، جبريل عبد الله جبريل، 15 سنة، مصاب بكدمات وسحجات، سعيد جاب الله سعيد، 17 سنة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، عبده واعر عمر، 40 سنة، مصاب بكدمة بالصدر.

كما أصيب أيضا يوسف سوتيه عبدالعزيز، 17 سنة، مصاب بكدمة بالرأس، عاشور واعر عمر 34 سنة، مصاب بكدمات، عزت نيبوه جبريل، 15 سنة، مصاب بكدمات وسحجات، جبريل رمضان حريف، 26 سنة، مصاب بكدمات وسحجات، جمال سليمان حريف، 21 سنة، مصاب بكدمات وسحجات، صلاح حسين عوض، 18سنة، مصاب بكدمات وسحجات، محسن ميلاد فرج، 27 سنة، مصاب بكدمات وسحجات، عبدالله ميلاد فرج،  21 سنة، مصاب بكدمات وسحجات،  مسعود ناجي مسعود، 17 سنة، جميعهم مقيمي مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة.

ونقل المصابين إلى مستشفى أبو المطامير العام لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة وجار العرض على النيابة العامة.

أحمد خلف أبو المطامير العرض على النيابة العامة البحيرة اسكندرية الصحراوي النيابة العام اللواء أحمد خلف

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