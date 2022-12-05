لُقب بـ«أسد البحار».. من هو المشير فؤاد أبو ذكري؟

يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم، محور المشير فؤاد أبو ذكرى في محافظة الإسكندرية، والذي استغرق تنفيذه عامين، حيث بدأ فى أكتوبر 2020 وانتهى نوفمبر 2022، وتم إنجاز المشروع على مرحلتين، المرحلة الأولى بطول 35 كيلومترًا بداية من الطريق الصحراوى وصولًا إلى كوبرى سيدى كرير، والمرحلة الثانية بطول 15 كيلو مترًا من سيدى كرير لمدخل مدينة برج العرب.

من هو المشير فؤاد أبو ذكري؟

والفريق الراحل الملقّب بـ«أسد البحار» هو أحد 5 من كبار القادة المصريين في حرب أكتوبر، الذين صدر في شأنهم قانون من مجلس الشعب بأن يظلوا في خدمة القوات المسلحة مدى الحياة.

ولد الفريق أول فؤاد ذكري في 17 نوفمبر عام 1923، في مدينة العريش، وتخرج عام 1946 برتبة ملازم بحري، وعمل في وحدات البحرية العائمة بالفرقاطات والكاسحات، ثم تولى قيادة قاعدة الإسكندرية البحرية، وقيادة المدمرة القاهرة ثم المدمرة الظافر.

وفي 1959 وحتى 1963 تولى قيادة لواء المدمرات، ثم تولى رئاسة شعبة العمليات الحربية، وبعد أسبوع من هزيمة يونيو 1967 عُينّ قائداً للقوات البحرية خلفاً لسليمان عزت فأعاد بناء القوات البحرية المصرية.

خلال توليه قيادة البحرية المصرية خلال حرب الاستنزاف، تمكن زورقا صواريخ مصريان من إغراق المدمرة إيلات قبالة سواحل بورسعيد في 21 أكتوبر 1967.

وبعد انتهاء معارك أكتوبر حرص الفريق ذكري على ترك موقعه لغيره، وطلب هذا رسمياً عدة مرات إلى أن استجيب لطلبه، وتم تعيينه مستشاراً للبحرية بدرجة وزير.

وحصل الفريق أول فؤاد ذكري على العديد من الأوسمة والنياشين تقديراً لكفاءته وإنجازاته العسكرية.

ومن جانبها، أعربت المهندسة ليلى أبو ذكري، كريمة المشير فؤاد أبو ذكري، عن سعادتها لإطلاق اسم والدها الراحل على محور جديد من مشروعات الطرق التي تنفذها الدولة بمحافظة الإسكندرية.

وقالت خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر لا تنسى أبناءها، موضحا أن والدها توفى منذ 40 عاما.

كما أعربت عن سعادتها بتكريم الرئيس السيسي، لاسم والدها وإطلاق اسمه على محور وشريان محور مهم في محافظة الإسكندرية، مشيرة إلى أن ما يفعله الرئيس السيسي يؤكد أن مصر لا تنسى رجالها وأبناءها الذين قدموا التضحيات من أجل خدمة مصر.

وأوضحت أن والدها كان أحد أبطال حرب أكتوبر، لافتا إلى أن المحور الجديد خرج على شكل جمالي ومبهر، حيث يمتد لـ 50 كيلو مترا يربط بين ميناء الدخيلة ومطار برج العرب والعديد من المدن في المحافظة، مؤكدة أن أهالي الإسكندرية يشعرون جميعا بالفخر من إنشاء هذا المحور.