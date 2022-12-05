ماكرون: هناك اتصالات مباشرة مع بوتين والمفاوضات الحل الوحيد للأزمة الأوكرانية

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن نهاية النزاع في أوكرانيا، والسبيل الوحيد للخروج من هذا الوضع هو من خلال المفاوضات.

وأضاف ماكرون: “لا أرى خيارات عسكرية”، وأكد على أن "الأوكرانيين يجب أن يتخذوا القرار بهذا الشأن"، مشيرا إلى أنه يحافظ على اتصالات مباشرة بنظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وقال ماكروف في مقابلة مع قناة “سي.بي.إس” الأمريكية: "أحافظ على مناقشات منتظمة واتصال مباشر مع الرئيس بوتين، لأنني أعتقد أن أفضل طريقة لاستئناف التفاعل هي الحفاظ على قناة الاتصال المباشرة هذه"، وشدد ماكرون على أنه في مثل هذه الحالة، تبقى "العزلة هي الأسوأ".

وردا على سؤال حول هل تجري محادثات غير رسمية مع ممثلين عن روسيا وأوكرانيا، أجاب ماكرون بالنفي: "أنا لا أشارك أبدا في العمليات غير الرسمية، واتحمل دائما المسؤولية عن أفعالي. في كل مرة تحدثت فيها مع الرئيس بوتين، يتم الإعلان عن ذلك".

روسيا: تدمير 337 طائرة و6983 دبابة أوكرانية منذ بداية العملية العسكرية

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا تم تدمير 337 طائرة مقاتلة و178 مروحية و2618 طائرة مسيرة.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أنه تم أيضا تدمير 391 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و6983 دبابة ومدرعة ، و909 راجمات صواريخ ، و 3653 مدفع هاون ، و7463 مركبة عسكرية خاصة.

وكانت روسيا قد أطلقت في الرابع والعشرين من فبراير الماضي عملية عسكرية في أوكرانيا ، ولم تنجح الدعوات الدولية في وقفها رغم استهداف سلطات موسكو بسلسلة عقوبات اقتصادية واسعة.

من ناحية أخرى، قال السفير الألماني لدى المملكة المتحدة ميجويل برجر، في تصريحات لقناة "سكاي نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم ، إنه يتوقع حدوث "موجه جديدة" من اللاجئين الأوكرانيين خلال الأسابيع المقبلة، مع انخفاض درجات حرارة في البلاد.