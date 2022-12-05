الإثنين 05 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

صحيفة سعودية: 1 .794 مليار دولار تحويلات المغتربين إلى بلدانهم خلال 2022

دولارات
دولارات

استحوذت عشر دول على 51 % من تحويلات المغتربين إلى بلدانهم الأصلية حول العالم خلال العام الجاري، التي بلغت 7 .404 مليار دولار، مقابل 1 .794 مليار دولار الإجمالي العالمي.

 

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية السعودية" اليوم الإثنين، والذي استند إلى بيانات البنك الدولي، من المرجح أن ترتفع تحويلات المهاجرين حول العالم 7 .1 % خلال العام الجاري، مقارنة بقيمتها البالغة 1 .781 مليار دولار في 2021.

 

ويتوقع أن ترتفع تحويلات المهاجرين إلى أكبر عشر دول استقبالا للتحويلات بنسبة 7 .3%، مقابل 2ر390 مليار دولار قيمتها في 2021.

 

فيما أكبر دول العالم في قيمة التحويلات الوافدة من المغتربين كنسبة من الناتج المحلي للدولة، فتتصدرها، تونجا التي تشكل التحويلات الوافدة 50% من الاقتصاد، لبنان 38%، ساموا 34%، طاجكستان 32%، قيرغيزستان 31%، جامبيا 28%، هندوراس 27%، السلفادور 24%، هايتي 22%، ونيبال 22%.

 

وتصدرت الهند قائمة الدول المستقبلة لتحويلات المغتربين بالقيمة، بنحو 100 مليار دولار بزيادة 9 .11% عن عام 2021، وتمثل 9 .2% من الناتج المحلي الإجمالي، ثم المكسيك 3 .60 مليار دولار مرتفعة 4 .11% عن العام الماضي، وتمثل2 .4 %من الناتج المحلي للبلاد.

 

وحلت الصين ثالثا بتحويلات 51 مليار دولار "انخفضت 8 .3%" تمثل 3 .0% من الناتج، والفلبين 38 مليار دولار "ارتفعت 6 .3%" تعادل 5 .9% من الناتج، خامسا مصر بتحويلات 3ر32 مليار دولار "ارتفعت 7 .2% عن العام الماضي" وتشكل 9 .6% من الناتج المحلي.

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر فوق الجميع

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