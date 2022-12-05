الإثنين 05 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«القسام» تعرض مشهد تصديها لغارات إسرائيلية على غزة

غارات على غزة
غارات على غزة

نشرت كتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة "حماس" الفلسطينية، مقطعا مصورا يعرض استهداف مقاتليها طائرات إسرائيلية أغارت على قطاع غزة فجر الأحد.
وأظهر مقطع "القسام" أحد مقاتليها يطلق صاروخا أرض جو (لم يحدد نوعيته) تجاه طائرات عسكرية إسرائيلية، دون الحديث عن إصابة الهدف من عدمه.
وفجر الأحد، شن الجيش الإسرائيلي، غارات جوية على أهداف متفرقة في قطاع غزة، بينما أعلنت كتائب "القسام" أن "دفاعتها الجوية تصدت للمقاتلات الإسرائيلية بصواريخ أرض-جو".
وأفاد مراسل الأناضول، بأن المقاتلات الإسرائيلية شنت ثلاث غارات على أهداف متفرقة في وسط وجنوبي قطاع غزة، نتج عنها سماع دوي انفجارات ضخمة.
وفي بداية مقطعها المصور، ذكرت كتائب "القسام" أنه "مشاهد من تصدي الدفعات الجوية القسامية للطيران الصهيوني المغير على قطاع غزة بصواريخ أرض- جو".
ولم تعلن وزارة الصحة الفلسطينية عن وقوع أي إصابات جراء الغارات، التي تسببت بأضرار مادية في المواقع المستهدفة.
من جانبه، قال الناطق باسم الجيش أفيخاي أدرعي، في بيان، إن طائرات حربية إسرائيلية استهدفت "نفقًا وموقعا عسكريًا لحماس جنوبي قطاع غزة".
وتابع: "جاء الهجوم رداً على إطلاق قذيفة نحو إسرائيل من قطاع غزة مساء أمس (السبت)، وإطلاق نار على المقاتلات ". 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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