الدفاع البريطانية: دعم شعب روسيا للعملية العسكرية بأوكرانيا يتراجع بشكل كبير

ذكرت وزارة الدفاع البريطانية، أن الدعم الشعبي في روسيا لعمليتها العسكرية في أوكرانيا يتراجع بشكل كبير.

وكتبت الوزارة في أحدث تقدير استخباراتي لها عبر موقع تواصل الاجتماعي "تويتر"، أن وسيلة إعلامية روسية مستقلة حصلت على نتائج استطلاع رأي سري حديث أجرته دائرة الحماية الفيدرالية المسؤولة عن حراسة الكرملين وتوفير الأمن لكبار المسؤولين الحكوميين، لتجد أن 55% من المستطلعين أيدوا محادثات السلام مع أوكرانيا بينما أراد 25% استمرار الحرب".

وأشارت إلى أنه وفقا لاستطلاع مماثل أجري في شهر أبريل الماضي، فنحو 80% من المستطلعين يؤيدون استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأوضحت وزارة الدفاع البريطانية أنه "على الرغم من جهود السلطات الروسية لفرض سيطرة واسعة النطاق على بيئة المعلومات فقد أصبح الصراع ملموسا بشكل متزايد للعديد من الروس منذ التعبئة الجزئية في سبتمبر 2022".

وأضافت الدفاع البريطانية: "نظرًا لأنه من غير المحتمل أن تحقق روسيا نجاحات كبيرة في ساحة المعركة في الأشهر العديدة المقبلة فمن المرجح أن يكون الحفاظ على موافقة ضمنية على الحرب بين السكان أمرا صعبا بشكل متزايد على الكرملين".