الإثنين 05 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الدفاع البريطانية: دعم شعب روسيا للعملية العسكرية بأوكرانيا يتراجع بشكل كبير

وزارة الدفاع البريطانية
وزارة الدفاع البريطانية

ذكرت وزارة الدفاع البريطانية، أن الدعم الشعبي في روسيا لعمليتها العسكرية في أوكرانيا يتراجع بشكل كبير.

 

وكتبت الوزارة في أحدث تقدير استخباراتي لها عبر موقع تواصل الاجتماعي "تويتر"، أن وسيلة إعلامية روسية مستقلة حصلت على نتائج استطلاع رأي سري حديث أجرته دائرة الحماية الفيدرالية المسؤولة عن حراسة الكرملين وتوفير الأمن لكبار المسؤولين الحكوميين، لتجد أن 55% من المستطلعين أيدوا محادثات السلام مع أوكرانيا بينما أراد 25% استمرار الحرب".

 

وأشارت إلى أنه وفقا لاستطلاع مماثل أجري في شهر أبريل الماضي، فنحو 80% من المستطلعين يؤيدون استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

 

وأوضحت وزارة الدفاع البريطانية أنه "على الرغم من جهود السلطات الروسية لفرض سيطرة واسعة النطاق على بيئة المعلومات فقد أصبح الصراع ملموسا بشكل متزايد للعديد من الروس منذ التعبئة الجزئية في سبتمبر 2022".

 

وأضافت الدفاع البريطانية: "نظرًا لأنه من غير المحتمل أن تحقق روسيا نجاحات كبيرة في ساحة المعركة في الأشهر العديدة المقبلة فمن المرجح أن يكون الحفاظ على موافقة ضمنية على الحرب بين السكان أمرا صعبا بشكل متزايد على الكرملين".

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر فوق الجميع

الأكثر قراءة

عروس تشنق خطيبها قبل أيام من زفافهما فى المحلة

اللهم انصرنا نصرًا عزيزًا.. دعاء الفجر اليوم الإثنين 5 ديسمبر 2022

رابط تسجيل استمارة الصف الأول الثانوي 2022/2023

صحيفة سعودية: 1 .794 مليار دولار تحويلات المغتربين إلى بلدانهم خلال 2022

مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 5 ديسمبر فى محافظات مصر

أسما شريف منير بإطلالة جريئة فى أحدث ظهور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

بلال.. المؤذن

محمد العسيري

الرحلة المقدسة.. انتصار جديد للثقافة المصرية

ماجد حبته

رفض الاحتفال بعيد الجلاء!

لواء.حمدى البطران

كتب المتعة عند العرب

القس. رفعت فكرى

الإنجيليون.. والكاثوليك

لواء. محسن الفحام

«العودة إلى منظومة القيم»

جمال-أسعد

الدين بين الإلزام والإيمان

د. منى حلمى

الدولة المدنية وصلابة البنية الداخلية للوطن

صور

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الدورى المصرى

مباراة الزمالك والمصرى فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

قرار متأخر.. افتتاح سفارة أذربيجان فى إسرائيل.. الأسباب والتداعيات

الانتقام والرد.. الجيش الإسرائيلى يقصف مواقع لحركة حماس.. هل التصعيد قريب؟

أول زيارة لرئيس إسرائيلى.. هرتسوج يتوجه إلى البحرين