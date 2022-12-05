أوكرانيا: روسيا تستعد لـ هجوم مكثف

كشفت ناتاليا جومينيوك، المتحدثة باسم القيادة الجنوبية للجيش الأوكراني، الأحد، أن روسيا تستعد "لهجوم مكثف" على البنية التحتية الحيوية لأوكرانيا.

وقالت جومينيوك، في حديث للقناة 24 الأوكرانية، إن "مهمة الروس هي الإرهاب".

وحول الهجوم المحتمل، أوضحت المسئولة الأوكرانية أن "القوات الروسية تحضر لهجوم مكثف، ومن الممكن وقوعه في أي يوم.. ونعلم أن العدو لا يهمه إن كان الهجوم ليلًا أو نهارًا".

وتتخذ السلطات الأوكرانية الإجراءات الاحترازية اللازمة، بحسب جومينيوك.

"منذ ما يقرب من أسبوعين، لم يشن العدو ضربات صاروخية مكثفة، ومع ذلك، قد ينتهي هذا التوقف في أي وقت"، تتابع المتحدثة، مؤكدة أن الجيش الأوكراني يعزز الحماية في محطات الطاقة والبنية التحتية الحيوية الأخرى.

وأشارت جومينيوك إلى أن "روسيا عززت أيضًا وجودها في البحر الأسود".

واختتمت المسؤولة الأوكرانية قائلة إن "هناك 21 سفينة، بينها 4 حاملات صواريخ من نوع كاليبر، بإجمالي 24 صاروخا، ونظرًا لوجود حاملتي غواصات أيضًا، فإنه من الصعب علينا رصد عمليات إطلاق الصواريخ، لذا يجب التعامل مع أجهزة الإنذار من الغارات الجوية على محمل الجد".

وفي 24 فبراير الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "ناتو"، والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا في سيادتها".