النائب عمرو إسماعيل: احتجاجات بريطانيا سببها عدم تحمل الشعب لارتفاع أسعار الطاقة والسلع

قال عمر إساعيل، نائب رئيس حزب العمال البريطاني عن دائرة هيرتيفودشير، إن الاتحادات العمالية في بريطانيا لها استقلال ذاتي واستقلال تام عن الحكومة غير باقي الأنظمة الأخرى في أنحاء العالم.

وأضاف عمر إسماعيل، خلال مداخلة عبر سكايب بـ"برنامج من مصر"، المذاع عبر فضائية cbc، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن الاتحادات العمالية هي التي أنشأت حزب العمال من الأساس، لافتاً إلى أن الاتحادات العمالية دور رئيسي في الإقتصاد القومي البريطاني، وتهميشه سيكون له خطورة وعواقب خطيرة جدًا على القتصاد البريطاني، حيث يوجد الآن دعوة عامة للإضراب من جميع الإتحادات العمالية في بريطانيا.

وأوضح أن احتجاجات بريطانيا سببها عدم تحمل الشعب لارتفاع أسعار الطاقة والسلع، لافتاً إلى أن سياسة التقشف التي تبعتها حكومة المحافظين اليمينية المتطرفة في بداية عام 2010 عند قدومهم للحكم كانت سياسة تقشف شديدة جدًاأثرت على مستوى المرتبات في القطاع العام عامةً.

وأشار إلى أنه بقدوم كورونا وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي زاد الضغط على ميزانية الدولة، لافتاً إلى أن 10% من الاقتصاد البريطاني الآن في عملية انكماش.