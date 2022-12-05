عمرو خليل: مفيد فوزى كان مدرسة

نعى الإعلامي عمرو خليل، الإعلامي الراحل مفيد فوزي الذي وافته المنية اليوم بعد مسيرة إعلامية حافلة، قائلاً:"إن اليوم تم تشييع جثمان الإعلامي الكبير مفيد فوزي ملك اللقاءات والحوارات والانفرادات".

وأضاف خليل خلال تقديمه برنامج من مصر، المذاع عبر فضائية cbc، أن فوزي كان رجلاً من رجال الإعلام االذين لهم بصمات عديدة، وكان أستاذ لعددأ من الأجيال أصبحوا اليوم رموزًا من رموز العمل الصحفي والإعلامي، حيث تتلمذوا جميعهم على يده وأنه كان صاحب بصمة سواء في روزاليوسف أو مجلة صباح الخير، وغيرها من المدارس الصحفية.

وأوضح أن فوزي كان له أيضًا بصمة في العمل الإعلامي من لقاءات وبرامج مثل: برنامج حديث المدينة، حيث شاهد الكثير من الأجيال الكثير من الموضوعات والتحقيقات واللقاءات مع أكبر الشخصيات سواء القامات السياسية أو الإجتماعية أو الفنية والرياضية، معقبا:"كل واحد كان كبير في مجاله الأستاذ مفيد فوزي عمل معاه حوار أو لقاء أو انفراد".

وأكد خليل، أن الراحل كان مدرسة في المجال الإعلامي، متابعاً:"عمره ما كان بيبخل على أولاده في المهنة أن يعطيهم النصائح".