الإثنين 05 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

ساديو مانى يوجه رسالة للاعبى السنغال بعد وداع كأس العالم

ساديو ماني
ساديو ماني

وجّه ساديو ماني نجم منتخب السنغال، رسالة إلى لاعبي أسود التيرانجا بعد وداع بطولة كأس العالم قطر 2022.

 

وودع منتخب السنغال بطولة كأس العالم 2022 عقب الهزيمة أمام إنجلترا بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الدور ثمن النهائي.

 

ونشر ماني عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "شعبنا فخور برحلتكم في البطولة، لقد دافعتم عن علم السنغال بكرامة".

 

وأضاف: "سنستمر في التعلم وسنذهب للبحث عن بطولات أخرى إن شاء الله".

 

وكان ماني قد غاب عن قائمة السنغال المشاركة في المونديال بعد تعرضه للإصابة قبيل انطلاق البطولة.

ساديو مانى منتخب السنغال كأس العالم مونديال قطر 2022 كأس العالم 2022

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