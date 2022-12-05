ساديو مانى يوجه رسالة للاعبى السنغال بعد وداع كأس العالم

وجّه ساديو ماني نجم منتخب السنغال، رسالة إلى لاعبي أسود التيرانجا بعد وداع بطولة كأس العالم قطر 2022.

وودع منتخب السنغال بطولة كأس العالم 2022 عقب الهزيمة أمام إنجلترا بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الدور ثمن النهائي.

ونشر ماني عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "شعبنا فخور برحلتكم في البطولة، لقد دافعتم عن علم السنغال بكرامة".

وأضاف: "سنستمر في التعلم وسنذهب للبحث عن بطولات أخرى إن شاء الله".

وكان ماني قد غاب عن قائمة السنغال المشاركة في المونديال بعد تعرضه للإصابة قبيل انطلاق البطولة.