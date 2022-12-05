الإثنين 05 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

متحدث الوزراء يكشف ماهية الرخصة الذهبية وامتيازاتها

السفير نادر سعد المتحدث
السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء

كشف السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل وامتيازات الرخصة الذهبية التي تم منحها لـ 8 مشروعات، قائلا:"إن الرخصة الذهبية هي رخصة تمنح لبعض المشروعات وتستوفي اشتراطات معينة".

 

وأضاف متحدث الوزراء خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، المذاع عبر فضائية cbc، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، أنه بموجب هذه الرخصة فقد تمت أي موافقات يحتاجها المشروع الاستثماري لبدء النشاط، لافتاً إلى أنه بدلاً من أن يذهب المستثمر للحصول على موافقات لبدء النشاط  وإقامة المشروع وتشغيله من عدة جهات، فلن يحتاج إلى كل ذلك.

 

وأوضح أن الرخصة الذهبية أعفته من كل هذه الإجراءات ، وبموجبها يصبح لدى المستثمر موافقة تمثل موافقة كافة الجهات المعنية بالدولة، لأن هذه الموافقة والرخصة تصدر عن مجلس الوزراء المصري بكامل هيئته، فعندما يحصل عليها أي مستثمر فيما يخص مشروع معين، فإنه يستطيع من اليوم الثاني البدء في إقامة المشروع وتشغيله والاستمرار في إدارته.

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر فوق الجميع

الأكثر قراءة

أدعية البخل والكسل وفك الكرب.. دعاء الصباح اليوم الإثنين 5 ديسمبر 2022

أسعار العملات الأجنبية فى البنوك المصرية اليوم الإثنين ٥ ديسمبر ٢٠٢٢

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين وجميع الأعيرة فى سوق الصاغة

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 5 ديسمبر في كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

رابط تسجيل استمارة الصف الأول الثانوي 2022/2023

تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين 5 ديسمبر 2022 وبيان ودرجات الحرارة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

بلال.. المؤذن

محمد العسيري

الرحلة المقدسة.. انتصار جديد للثقافة المصرية

ماجد حبته

رفض الاحتفال بعيد الجلاء!

لواء.حمدى البطران

كتب المتعة عند العرب

القس. رفعت فكرى

الإنجيليون.. والكاثوليك

لواء. محسن الفحام

«العودة إلى منظومة القيم»

جمال-أسعد

الدين بين الإلزام والإيمان

د. منى حلمى

الدولة المدنية وصلابة البنية الداخلية للوطن

صور

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الدورى المصرى

مباراة الزمالك والمصرى فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

قرار متأخر.. افتتاح سفارة أذربيجان فى إسرائيل.. الأسباب والتداعيات

الانتقام والرد.. الجيش الإسرائيلى يقصف مواقع لحركة حماس.. هل التصعيد قريب؟

أول زيارة لرئيس إسرائيلى.. هرتسوج يتوجه إلى البحرين