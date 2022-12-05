متحدث الوزراء يكشف ماهية الرخصة الذهبية وامتيازاتها

كشف السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل وامتيازات الرخصة الذهبية التي تم منحها لـ 8 مشروعات، قائلا:"إن الرخصة الذهبية هي رخصة تمنح لبعض المشروعات وتستوفي اشتراطات معينة".

وأضاف متحدث الوزراء خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، المذاع عبر فضائية cbc، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، أنه بموجب هذه الرخصة فقد تمت أي موافقات يحتاجها المشروع الاستثماري لبدء النشاط، لافتاً إلى أنه بدلاً من أن يذهب المستثمر للحصول على موافقات لبدء النشاط وإقامة المشروع وتشغيله من عدة جهات، فلن يحتاج إلى كل ذلك.

وأوضح أن الرخصة الذهبية أعفته من كل هذه الإجراءات ، وبموجبها يصبح لدى المستثمر موافقة تمثل موافقة كافة الجهات المعنية بالدولة، لأن هذه الموافقة والرخصة تصدر عن مجلس الوزراء المصري بكامل هيئته، فعندما يحصل عليها أي مستثمر فيما يخص مشروع معين، فإنه يستطيع من اليوم الثاني البدء في إقامة المشروع وتشغيله والاستمرار في إدارته.