نائب وزير الاتصالات: نعمل مع النيابة العامة على رقمنة ملفات القضايا

قال المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحول الرقمي، إنّ الدولة المصرية مقبلة على مستوى قوي من التنافسية في التحول الرقمي: "سننافس دولا قوية في هذا المجال، وأتمنى تغيير مصطلح التحول الرقمي إلى الحياة الرقمية".

هناك سباق عالمي على الرقمنة

وأضاف "العطار"، خلال حواره برنامج "في المساء مع قصواء"، مع الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع عبر فضائية cbc، أنّ الجهات الحكومية يجب أن تكون جاهزة لهذا الملف، مشددًا على أن هناك سباق عالمي على الرقمنة، وان تتحول من الورق إلى الرقمنة، مفسرًا ذلك بأن الورق من الممكن أن يضيع او يتبدل أو يتغير.

وتابع نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحول الرقمي، أن مصر شهدت عددا كبيرا من المشروعات في هذا الصدد، مثل بوابة مصر الرقمية ومنظومة إنفاذ القانون وربط المحاكم بالأقسام والنيابة العامة والطب الشرعي، وتم الانتهاء من هذا المشروع في 7 محافظات، منها محافظات القاهرة الكبرى والجيزة: "نبني أرشيفا كاملا بالقضايا القديمة للتسهيل على المواطنين، نتحدث عن الجانب الجنائي، حيث يتم تحرير المحاضر إلكترونيا، ثم يتم التحويل إلى النيابة العامة، ومنها إلى الأمن العام، وكل ذلك بالرقم القومي، وسيتم الحفاظ على خصوصية البيانات".