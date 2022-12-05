الإثنين 05 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رياضة

بيدرى لاعب إسبانيا: الخسارة أمام اليابان كانت جرس إنذار لنا قبل مواجهة المغرب

بيدري
بيدري

قال بيدري لاعب وسط منتخب إسبانيا، إن الهزيمة أمام اليابان كانت بمثابة جرس إنذار للفريق قبل مواجهة المغرب بعد غد الثلاثاء بدور الستة عشر بكأس العالم لكرة القدم المقامة حاليا في قطر.

 

وخسر المنتخب الإسباني صدارة المجموعة الخامسة بعد الهزيمة المفاجئة أمام اليابان، لكنه تأهل بعد فوز ألمانيا على كوستاريكا في مباراة أخرى بالجولة الأخيرة بدور المجموعات.

 

وقال بيدري في تصريحات لصحيفة "سبورت" الكاتالونية: "لقد أدركنا أن كل المباريات مسألة حياة وموت، المباراة الأخيرة كانت صعبة للغاية، لم نكن نتوقع تلك النتيجة أمام اليابان".

 

وأضاف: "لحسن الحظ كان لدينا فرصة أخرى، لكننا إذا فقدنا أسلوبنا لمدة عشر دقائق، كنا سنغادر البطولة، لو كانوا سجلوا أهدافا، لربما كان ذلك الشيء الوحيد الذي يحتاجونه".

 

وفي مرحلة ما من الجولة الأخيرة بالمجموعة الخامسة، كان المنتخب الإسباني قريبا من مغادرة دور المجموعات، وكان من المفترض أن تتأهل كوستاريكا بعد تقدمها على ألمانيا.

 

وكشف بيدري عن عدم قدرته على التركيز على أمور في أماكن أخرى ، وكاد المنتخب الإسباني أن يغادر البطولة، لكن الفريق حاول بدلا من ذلك انقاذ أماله في التأهل.

 

وأضاف: "كنت أنظر إلى شاشة النتيجة، حينما رأيتها كانت كوستاريكا في المركز الثاني وكنا سنغادر البطولة، كنت أحاول أن أتطلع للمرمى".

 

وتابع بيدري: "لم أكن أدرك أن ألمانيا تقدمت، وصعدنا للمركز الثاني مرة أخرى، كنت أشعر بالتوتر طول المباراة".

منتخب اسبانيا بيدري منتخب المغرب مباراة إسبانيا والمغرب كأس العالم 2022

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