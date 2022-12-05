كيفية تسجيل استمارة الصف الأول الثانوى الإلكترونية 2023 وأخر موعد لتحريرها

طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، طلاب الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2022-2023 بضرورة تسجيل الاستمارة الإلكترونية لدخول الامتحانات 2023، وتفعيل البريد الإلكتروني عبر الحساب المدرسي الموحد للطلاب ضمن الاستعدادات الخاصة بتنظيم امتحانات الفصل الدراسي الأول.

أخر موعد لتسجيل استمارة الصف الأول الثانوي 2023

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، آخر موعد لتسجيل استمارة الصفين الأول الثانوي 2023 يوم الأحد الموافق 11 ديسمبر الجاري، ضمن الاستعدادات المكثفة لـ امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022-2023.

كيفية تسجيل الاستمارة الإلكترونية للصف الأول الثانوي 2023

تبدأ أولى خطوات تسجيل الاستمارة الإلكترونية لدخول امتحانات الصف الأول 2022-2023 بتفعيل البريد الإلكتروني الخاص بالطلاب من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الخاص بالحساب المدرسي الموحد بتسجيل الرقم القومي من هنا.

وبعد تفعيل الحساب المدرسي الموحد، يتم الدخول إلى رابط موقع تسجيل الاستمارة الإلكترونية لدخول الامتحانات من هنا.

بعد ذلك ستظهر لك 6 خانات أخرى تطلب الملفات والبيانات التالية، وهي:

1- صورة شخصية مقاس 4 * 6 واضحة يظهر فيها وجهك بشكل كامل.

2- كتابة اسم المحافظة محل سكنك.

3- كتابة قسم أو مركز الشرطة التي تتبع لها.

4- كتابة أقرب رقم تليفون أرضي لك.

5- كتابة رقم المحمول الخاص بك.

6- كتابة مهنة والي الأمر.

بعد ملء الخانات اضغط على أيقونة حفظ.

ستظهر لك ايقونة طباعة الاستمارة.

ويمكنك الاحتفاظ باستمارة الصف الأول الثانوي 2022 لحين توافر إمكانية طباعتها بالضغط على السهم الذي يشير إلى الأسفل.

ويجب طباعة الاستمارة ملونة وليس أبيض واسود وتسليمها لقسم الإحصاء في المدرسة التي تتبعها.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023

وتنعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول بداية من يوم 14 يناير 2023 وتستمر لمدة أسبوعين، على أن تبدأ إجازة نصف العام، السبت 28/ 1/ 2023، لمدة أسبوعين.

وتجري امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي على مستوى الإدارة التعليمية وفقًا للمواصفات التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

تشمل الورقة الامتحانية أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85% وتُعقد إلكترونياً على أجهزة التابلت، وأسئلة مقالية قصيرة بنسبة لا تتعدى 15% يُجيب عنها الطالب ورقياً.