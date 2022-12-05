الإثنين 05 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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عضو حزب العمال البريطانى: حقوق الإنسان أداة فى يد الغرب للضغط على الحكومات

مصطفى رجب عضو حزب
مصطفى رجب عضو حزب العمال البريطاني

قال مصطفى رجب، عضو حزب العمال البريطاني، في بريطانيا من الممكن أن يكون الصحيح اليوم، خطأً في الغد، لافتاً إلى أن المجتمع البريطاني اعتاد على ذلك. 

وأضاف مصطفى رجب خلال مداخلة عبر زووم ببرنامج مساء dmc، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن المجتمع البريطاني اعتاد على صدور تصريحات من رئيس الوزراء تناقض الكثير من الأوضاع، معقبًا: "لاننسى أبدًا تصريح رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون الخطير جدًا، بأنه عندما تأتي حالة الأمن القومي للبلاد لا تحدثوني عن شيء يسمى حقوق الإنسان، مؤكدًا أن حقوق الإنسان أداة في يد الغرب للضغط على الحكومات.

وأوضح أن هذا تكرر من الرئيس الأمريكي أيضاً، لافتاً إلى أن الناس هنا تبحث عن المصالح، حيث أن مصالحهم في فترة معينة هي التي سوف تغطي على القوانين وعلى أية لوائح وعلى أية مباديء، متابعًا:"يوجد لدينا حاليًا إضرابات الـ under ground، المستمرة منذ فترة وتشل حركة البلد كلية وتوقف المصالح والعمل، وكذلك عمال الصحة والقضاة، هددوا بالإضرابات". 

وأشار إلى أن السبب في التهديد بالإضرابات سببه الإرتفا الشديد في غلاء المعيشة، معقباً:"نحن في اجتماعات مستمرة مع البلدية لتحديد كيفية التعامل مع غلاء المعيشة في بريطانيا".

 

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