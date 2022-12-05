روسيا: حققنا سيادتنا التكنولوجية والعلمية ومنفتحون للتعاون مع الشركاء الدوليين

أكد مساعد الرئيس الروسي أندريه فورسينكو أن موسكو منفتحة للتعاون مع جميع الشركاء الدوليين.. وقال إن " روسيا حققت سيادتها التكنولوجية والعلمية".





وأشار فورسينكو- فى تصريح عقب اختتام مؤتمر العلماء الشباب أعماله في سوتشي بمشاركة دولية واسعة، حيث ناقش المؤتمر أهمية القضايا التي تشكل أساسا للنهوض بالبنية التحتية العلمية والتكنولوجية في روسيا- إلى أن العام الماضي كان المؤتمر روسياً خالصا تقريبا، بينما شارك مئات من العلماء الأجانب من مختلف البلدان بما في ذلك أوروبا.





ولفت مساعد الرئيس الروسي إلى أن الخسائر الناجمة عن قطع العلاقات مع موسكو أمر غير مرغوب لدى العلماء الأجانب، منوها إلى أنهم لديهم الرغبة في مواصلة الاتصال مع روسيا.





من جهة أخري، أعلن مصدر دبلوماسي عسكري روسي أن أوكرانيا تخطط لاستفزاز يقوض مبادرة الأمم المتحدة بشأن استئناف تصدير الأمونيا عبر خط أنابيب تولياتي - أوديسا.





ونقلت قناة"روسيا اليوم" الإخبارية عن المصدر قوله: إن نظام كييف يخطط لتفجير منشآت لتخزين الأمونيا في مصنع أوديسا وادعاء إصابتها بقصف روسي.



وأشار المصدر إلى أن الاستفزاز يستهدف منع روسيا من تصدير مواردها إلى دول أخرى وخاصة النامية، مضيفا: أن ممثلي الاستخبارات البريطانية الموجودين في أوديسا يشرفون على تخطيط الاستفزاز وتنفيذه.