الإثنين 05 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا: حققنا سيادتنا التكنولوجية والعلمية ومنفتحون للتعاون مع الشركاء الدوليين

مساعد الرئيس الروسي
مساعد الرئيس الروسي أندريه فورسينكو

أكد مساعد الرئيس الروسي أندريه فورسينكو أن موسكو منفتحة للتعاون مع جميع الشركاء الدوليين.. وقال إن " روسيا حققت سيادتها التكنولوجية والعلمية".
 


وأشار فورسينكو- فى تصريح عقب اختتام مؤتمر العلماء الشباب أعماله في سوتشي بمشاركة دولية واسعة، حيث ناقش المؤتمر أهمية القضايا التي تشكل أساسا للنهوض بالبنية التحتية العلمية والتكنولوجية في روسيا- إلى أن العام الماضي كان المؤتمر روسياً خالصا تقريبا، بينما شارك مئات من العلماء الأجانب من مختلف البلدان بما في ذلك أوروبا.



ولفت مساعد الرئيس الروسي إلى أن الخسائر الناجمة عن قطع العلاقات مع موسكو أمر غير مرغوب لدى العلماء الأجانب، منوها إلى أنهم لديهم الرغبة في مواصلة الاتصال مع روسيا.
 


من جهة أخري، أعلن مصدر دبلوماسي عسكري روسي أن أوكرانيا تخطط لاستفزاز يقوض مبادرة الأمم المتحدة بشأن استئناف تصدير الأمونيا عبر خط أنابيب تولياتي - أوديسا.



ونقلت قناة"روسيا اليوم" الإخبارية عن المصدر قوله: إن نظام كييف يخطط لتفجير منشآت لتخزين الأمونيا في مصنع أوديسا وادعاء إصابتها بقصف روسي.

وأشار المصدر إلى أن الاستفزاز يستهدف منع روسيا من تصدير مواردها إلى دول أخرى وخاصة النامية، مضيفا: أن ممثلي الاستخبارات البريطانية الموجودين في أوديسا يشرفون على تخطيط الاستفزاز وتنفيذه.

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر فوق الجميع

الأكثر قراءة

عروس تشنق خطيبها قبل أيام من زفافهما فى المحلة

رابط تسجيل استمارة الصف الأول الثانوي 2022/2023

روسيا: حققنا سيادتنا التكنولوجية والعلمية ومنفتحون للتعاون مع الشركاء الدوليين

كيفية تسجيل استمارة الصف الأول الثانوى الإلكترونية 2023 وأخر موعد لتحريرها

بيدرى لاعب إسبانيا: الخسارة أمام اليابان كانت جرس إنذار لنا قبل مواجهة المغرب

بعد تغيبها 3 أيام.. العثورعلى جثة الحاجة راوية فى ترعة بالمنوفية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

بلال.. المؤذن

محمد العسيري

الرحلة المقدسة.. انتصار جديد للثقافة المصرية

ماجد حبته

رفض الاحتفال بعيد الجلاء!

لواء.حمدى البطران

كتب المتعة عند العرب

القس. رفعت فكرى

الإنجيليون.. والكاثوليك

لواء. محسن الفحام

«العودة إلى منظومة القيم»

جمال-أسعد

الدين بين الإلزام والإيمان

د. منى حلمى

الدولة المدنية وصلابة البنية الداخلية للوطن

صور

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الدورى المصرى

مباراة الزمالك والمصرى فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

قرار متأخر.. افتتاح سفارة أذربيجان فى إسرائيل.. الأسباب والتداعيات

الانتقام والرد.. الجيش الإسرائيلى يقصف مواقع لحركة حماس.. هل التصعيد قريب؟

أول زيارة لرئيس إسرائيلى.. هرتسوج يتوجه إلى البحرين