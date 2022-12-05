حبس عاطل أربعة أيام بتهمة الاتجار فى مخدر الحشيش بالبحيرة

تمكن ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة برئاسة اللواء عمرو الشامي مدير إدارة البحث الجنائي من ضبط عاطل بحوزته ١٥ قطعة لمخدر الحشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة وحرر المحضر اللازم.

وبالعرض على النيابة العامة ، قرر المستشار أحمد ماجدى مدير نيابة إيتاى البارود برئاسة المستشار الدكتور أحمد التهامى المحامي العام لنيابات جنوب دمنهور، حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات ويراعى التجديد له في الموعد القانوني.

تلقى اللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطارا من ضباط وحدة البحث الجنائي بمركز شرطة إيتاى البارود يفيد ورود معلومات تفيد قيام عاطل مقيم بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود، بالاتجار بالمواد المخدرة، متخذا من دائرة مركز شرطة إيتاى البارود والقرى المجاورة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

بالفحص وبتقنين الإجراءات ، وعقب استئذان النيابة العامة تم إعداد عدة أكمنة تمكن خلالها ضباط وحدة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة بمركز شرطة ايتاى البارود من ضبط المتهم وبحوزته ١٥ قطعة لمخدر الحشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول.

تم التحفظ على المضبوطات و تحرر محضر بالواقعة وبموجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحوزته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والتليفون المحمول للاتصال بعملائه، والمبلغ المالي من حصيلة بيع المواد المخدرة.

تم تحرير المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.