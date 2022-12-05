الإثنين 05 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا: تدمير 337 طائرة و6983 دبابة أوكرانية منذ بداية العملية العسكرية

الجيش الروسى
الجيش الروسى

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا تم تدمير 337 طائرة مقاتلة و178 مروحية و2618 طائرة مسيرة.


وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أنه تم أيضا تدمير 391 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و6983 دبابة ومدرعة ، و909 راجمات صواريخ ، و 3653 مدفع هاون ، و7463 مركبة عسكرية خاصة.


وكانت روسيا قد أطلقت في الرابع والعشرين من فبراير الماضي عملية عسكرية في أوكرانيا ، ولم تنجح الدعوات الدولية في وقفها رغم استهداف سلطات موسكو بسلسلة عقوبات اقتصادية واسعة.


من ناحية أخرى، قال السفير الألماني لدى المملكة المتحدة ميجويل برجر، في تصريحات لقناة "سكاي نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم ، إنه يتوقع حدوث "موجه جديدة" من اللاجئين الأوكرانيين خلال الأسابيع المقبلة، مع انخفاض درجات حرارة في البلاد.


وقال برجر إن الهجمات التي تستهدف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا خلال الحرب مع روسيا تعني أن العديد من الأشخاص في درجات الحرارة المنخفضة لدرجة التجمد قد يُجبرون على مغادرة البلاد.


وعلى الصعيد الدبلوماسي، أشار برجر إلى أن ألمانيا لا ترى تغييرًا جوهريًا في الموقف الروسي وأنه "ليس متفائلا بعد" بشأن المفاوضات بين موسكو وكييف، مضيفًا "لا نرى في المستقبل المنظور استعدادًا للانخراط في حل دبلوماسي في المحادثة".

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر فوق الجميع

الأكثر قراءة

عروس تشنق خطيبها قبل أيام من زفافهما فى المحلة

رابط تسجيل استمارة الصف الأول الثانوي 2022/2023

وزير الخارجية اليمنى يجدد موقف بلاده الداعم للقضية الفلسطينية

بعد تغيبها 3 أيام.. العثورعلى جثة الحاجة راوية فى ترعة بالمنوفية

ساديو مانى يوجه رسالة للاعبى السنغال بعد وداع كأس العالم

إيرين يوسف.. أول مصرية تحترف رياضة سباق السيارات (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

بلال.. المؤذن

محمد العسيري

الرحلة المقدسة.. انتصار جديد للثقافة المصرية

ماجد حبته

رفض الاحتفال بعيد الجلاء!

لواء.حمدى البطران

كتب المتعة عند العرب

القس. رفعت فكرى

الإنجيليون.. والكاثوليك

لواء. محسن الفحام

«العودة إلى منظومة القيم»

جمال-أسعد

الدين بين الإلزام والإيمان

د. منى حلمى

الدولة المدنية وصلابة البنية الداخلية للوطن

صور

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الدورى المصرى

مباراة الزمالك والمصرى فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

قرار متأخر.. افتتاح سفارة أذربيجان فى إسرائيل.. الأسباب والتداعيات

الانتقام والرد.. الجيش الإسرائيلى يقصف مواقع لحركة حماس.. هل التصعيد قريب؟

أول زيارة لرئيس إسرائيلى.. هرتسوج يتوجه إلى البحرين