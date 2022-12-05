الإثنين 05 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بولندا تستقبل 8 ملايين و169 ألف لاجىء من أوكرانيا منذ فبراير الماضى

لاجىء أوكرانيا
لاجىء أوكرانيا

أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية، أن عدد اللاجئين الأوكرانيين الذين استقبلتهم البلاد بلغ 8 ملايين و169 ألف لاجيء، وذلك منذ بداية العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي.

وذكرت الوكالة - حسبما أورد "راديو بولندا" في نشرته الإنجليزية - أن نحو 24 ألفا و800 لاجئ وصلوا من أوكرانيا أمس السبت، فيما غادر 25 ألفا و500 لاجىء تقريبا إلى أوكرانيا؛ ليبلغ إجمالي العائدين نحو 6.35 مليون شخص.

ومررت بولندا في مارس الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم ويمنحهم إقامة قانونية ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.

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