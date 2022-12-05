الإثنين 05 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«سرقة فى دور العرض».. ناقد رياضى يتهم مؤلف «فوى فوى» بسرقة الفكرة من كتابه

فريق عمل فيلم فوى
فريق عمل فيلم "فوى فوى فوى"

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي، بمجلة الإذاعة والتليفزيون عن سرقة فيلم "فوى فوى فوى" الذى يعرض الآن فى دور العرض السينمائية لتحقيقه الصحفى الذى نشر عام 2016  بعنوان "هروب شباب مصريين إلى أوروبا بأوراق لاعبين مكفوفين" كشف من خلاله عن هروب عدد من الشباب بأوراق لاعبين مكفوفين مدعين فقدانهم للبصر، و هو التحقيق الذى تناولته وسائل الإعلام وحصل عنه على عدد من الجوائز، أبرزها جائزة دبي للصحافة العربية إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم.

محمود شوقى: الفيلم مأخوذ من قصة تحقيق صحفى وكتاب نشر لى

وكتب “شوقى”، عبر حسابه الشخصى بمواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، أن التحقيق الصحفى تطور حتى صدر فى كتاب عن المكفوفين وكرة القدم بعنوان "المكفوفون والكرة" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2021؛ يتضمن قصصا مثيرة، حيث أعاد نشر قضية هروب شباب بأوراق لاعبين مكفوفين.

وأضاف: الأرشيف الصحفي موجود.. والكتاب موجود.. والفيديوهات مع الكابتن شوبير وغيره موجودة.أكثر ما يزعجني هو ضمير هذا المدعي بالتأليف.. أين ضميره الإنساني والمهني.. هل يجوز أن أسطو على عمل أي كاتب مثلا وادعى كتابة قصة وحكاية وتحويلها لفيلم، هذا وقد تواصلت مع المحامي الكبير الأستاذ محمد رشوان محمد محمد رشوان ومؤسسة رشوان القانونية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وإصدار بيان رسمي حول تلك الفضيحة خاصة وأن ما جاء في الاعلان عن الفيلم يشير إلى سرقة متكاملة الأركان وسوف ننشر كل التفاصيل في حينها.. ونرجو من شركتي فوكس سينما وإيمج نيشن أبوظبي التحقيق في تلك الفضيحة".

قد تكون صورة ‏‏شخصين‏ و‏تحتوي على النص '‏Oweis Ashraf Yousra ٠د.ه يا نهار اسود ايه ده دى قصة مسروقه كاملة من تحقيق صحفي قلب مصر من 5 سنین للصحفي محمود شوقي وعمل الموضوع ده کتاب بعد .كده دى فضيحة يا جماعة Shawky Mahmoud بالعربي Behind البوستر الرسمي لفيلم قوي) قوي قوي بطولة محمد فراج و نيلي .کريم بيحكي عن قصة شاب طموح يعيش في مصر بيحلم بالسفر بعد ما بيكتشف إن فيه رياضة كرة قدم للمكفوفين بيتظاهر إنه ضعیف البصر لینضم للفريق علشان يقدر من خلاله يسافر اوروبا ĐII VAGEMDU RECINENAS PRESERT‏'‏‏

أحد أعضاء الفيلم: "مستوحى" من قصة حقيقية علمها الجميع

نيللي كريم ومحمد فراج ومحمد حفظي والإعلان عن (ڤوي! ڤوي! ڤوي!) في البحر الأحمر | خبر | في الفن

وتواصل "الدستور" مع أحد أعضاء فريق العمل الموجودين بمهرجان البحر الأحمر حاليًا، وأكد عدم سرقة القصة وأكد أنه قال في المؤتمر الصحفي لتقديم الفيلم على هامش المهرجان إنه "مستوحى" من قصة حقيقية علمها الجميع، وحتى لو قدم في تحقيق صحفي فهذا ليس سيناريو.

يذكر أن فيلم "فوى فوى فوى" من بطولة نيلي كريم ومحمد فراج وإنتاج محمد حفظي، من تأليف قصة عمر هلال وهو مخرج الفيلم أيضاً.

الناقد الرياضي محمود شوقي فيلم فوى فوى فوى مجلة الإذاعة والتليفزيون لاعبين مكفوفين المكفوفون والكرة مهرجان البحر الأحمر

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مصر فوق الجميع

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