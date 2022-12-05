الإثنين 05 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط مصنع لتعبئة زيت الطعام يتلاعب فى وزن الزجاجات بالغربية

الضبطية
الضبطية

ضبطت مديرية التموين بالغربية، مصنعا لتعبئة زيت الطعام داخل إحدى الشركات بمركز كفرالزيات، يتلاعب فى وزن عبوات "زجاجات" الزيت، والاستيلاء على الكميات الناتجة عن عملية الإنقاص فى الوزن بدون وجه حق، بعرض التربح غير المشروع.

وكانت معلومات قد توافرت أمام المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، حول قيام مصنع إحدى الشركات لتعبئة زيوت الطعام بمركز كفر الزيات بتعبئة عبوات زيت طعام ناقصة الوزن، وهذا نوع من أنواع الغش التجاري والتدليس بغرض الربح الغير مشروع.

وتم تشكيل حملة تموينية من  إدارة تموين كفرالزيات، والتوجه إلى هذا المصنع بالشركة، وإجراء الوزن على عبوات الزيت المعبأة والمعدة للتداول، وتبين وجود عجز في العبوة الواحدة 14جراما، ووجود 9000 كرتونة بكل كرتونة 12 عبوة وبلغ مقدار العجز لإجمالى الكمية المضبوطة 1500 كيلو زيت في هذه الكمية، تم الاستيلاء عليها بدون وجه حق بغرض الربح غير المشروع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المسئول عن المصنع، والعرض على النيابة العامة لتجرى شئونها.

وفى سياق متصل أكد المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية ، أن مواقع التجميع المجهزة لمحصول الأرز الشعير بمراكز المحافظة، استقبلت حتى الأحد 44 ألف طن أرز شعير، لافتا على متابعة آلية عمل منظومة توريد الأرز بالمواقع المخصصة على  مستوى المحافظة.

وأشار " أبوهاشم"، إلى حرص المحافظة على فتح كافة المواقع التخزينية المعدة لاستقبال الأرز الشعير أمام جميع الموردين والمزارعين، وعدم التوقف عن الاستلام خلال موسم التوريد، إلى جانب عدم تحميل أو تحصيل أي مبالغ منهم نظير التوريد.

وأضاف وكيل وزارة التموين بالغربية، أنه يتم التأكد من مطابقة حبة الأرز لكافة المواصفات مع خلوها من الشوائب، مع التأكيد على نظافة مواقع التخزين وخلوها من أي محاصيل أخرى.

ضبط مصنعا لتعبئة زيت الطعام يتلاعب وزن زجاجات الزيت بالغربية

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وائل لطفي

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