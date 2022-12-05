الإثنين 05 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط المتهم بإلقاء جثة صديقته أعلى سطح عقار فى مصر الجديدة

ضبط متهم
ضبط متهم

تمكنت مباحث القاهرة، من القبض على المتهم بإلقاء جثة صديقته أعلى العقار سكنه، بعدما لقيت مصرعها إثر تعرضها لحالة إعياء بسبب تناولها جرعة مخدرات زائدة. 

تلقت غرفة النجدة بالقاهرة، بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة فتاة أعلى سطح عقار بمنطقة مصر الجديدة، على الفور، توجهت قوة من مباحث القسم لمكان البلاغ، وتبين العثور على جثة فتاة في حالة تعفن. 

وبإجراء التحريات، تبين أن صديقها وراء ارتكاب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات، تم القبض عليه وإحالته للنيابة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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