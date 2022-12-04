الإثنين 05 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

يوسف الحسينى: «مفيد فوزى كان البرنامج والمقال»

مفيد فوزي
مفيد فوزي

نعى الإعلامي يوسف الحسيني، الإعلامي الكبير مفيد فوزي، والذي رحل عن عالمنا عن عمر يناهز 89 عامًا بعد صراع مع المرض.

وقال الحسيني خلال تقديم برنامجه "التاسعة"، والمُذاع عبر فضائية "الأولي المصرية"، مساء اليوم الأحد: "الأستاذ مفيد فوزي كان دائما يقدم لنا غير المألوف بما يحترم عقلك ومبادئك وأخلاقك وكود الصحافة المصري المهني والأخلاقي، وأنا كنت بحب الأستاذ مفيد جدا، ولما كنت بقوله أنا مختلف كان بيقول ده كويس، ولو قلتلي إحنا متفقين هزعل".

وأضاف: "هذا  الرجل الرائع له جانب إنساني أكثر من رائع، كما كان له حس مهم وهو حس المتابعة، والأستاذ مفيد فوزي كان دائما يرفع سماعة التليفون علشان يطمن علينا، وكان شخصية متفردة".

وتابع: "كان هو البرنامج، وهو المقال، وكان يكتب للحظته الأخيرة يكتب مقاله، وأرسله لأحمد الطاهري، وزميلنا الطاهري نشر المقال للأستاذ مفيد بخط إيده وليس مطبوعا، والطاهري كان من أوائل الناس الذين جروا على جنازة الأستاذ مفيد أول ما عرف بالخبر، في إطار احترام الكبار والأسماء والتاريخ".

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