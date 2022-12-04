الإثنين 05 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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أهمية ترميم المتاحف الأثرية وإضافتها على قائمة الخريطة السياحية.. خبير أثرى يوضح

المتاحف الأثرية
المتاحف الأثرية

كشف الخبير الأثري خالد سعد، أهمية ترميم المناطق الأثرية، بعد اجتماع رئيس الوزراء مع وزير السياحة بشأن منظومة العمل وأن لا تكون متفردة.

ترميم المتحف اليوناني الروماني

قال خلال ماخلة هاتفية لبرنامج "حديث الأخبار"، مع الإعلامي شادي شاش، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن هناك 3 مشروعات تم وضعها على قائمة المشروعات الأثرية الهامة ومنها المتحف اليوناني الروماني في الإسكندرية، وسيتم انضمامه لقائمة المتاحف الكبرى مثل متحف الحضارة ومتحف مصر.

وأضاف، أن المتحف اليوناني الروماني في منطقة سكانية مكتظة وكلف الرئيس محافظ الإسكندرية بترميمه، وإزالة العشوائيات والأسواق المجاورة وأمكان انتظار السيارات والأبنية المخالفة.

وتابع، نفس الأمر في متحف شبرا، الذي أنشأه محمد علي لزوجته، ويعتبر من أهم المتاحف وكان عبارة عن قصر وتم تحويله لمتحف وفيه مجموعة من المزايا لا توجد في غيره من حيث مساحته والتي تبلغ 22 فدانًا وبه مساحات كبيرة خضراء، وتتولى الهيئة الحضارية تطويره ومحيط به منطقة بها محاور مرورية مختنقة، وكلف رئيس الوزراء محافظ الدقهلية بإعادة تطوير المنطقة بشكل يتلاءم مع وضعية المتحف؛ لأن المتحف سيوضع على خريطة السياحة المصرية.

وأردف، أنه عندما يتم وضع باقات جديدة على خريطة السياحة فإنه يؤدي لزيادة أعداد السياحة في مصر، مشيرًا إلى أنه تمت إضافة 35 موقعا أثريا كبيرا خلال السنوات الماضية على خريطة السياحة، بالإضافة للمتاحف الكبرى التي أضيفت ومنها متحف الحضارة ومتحف شرم الشيخ، ومتحف كفر الشيخ، والعديد من المناطق السياحية.

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