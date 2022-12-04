«بسيونى»: بريطانيا لديها سجل سىء فى حقوق الإنسان

علق محمود بسيوني، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، على الاحتجاجات والمظاهرات التي تشهدها بريطانيا، خاصة بعد منح رئيس الوزراء البريطاني صلاحيات للشرطة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، والمُذاع عبر فضائية "الأولي المصرية"، مساء اليوم الأحد، إن الوضع في بريطانيا حاليا يشير إلى سياسة الكيل بمكيالين في مسألة حقوق الإنسان.

وأضاف أن بريطانيا التي تدعي أنها بلد الديمقراطيات وغيرها، لديها سجل سيء في حقوق الإنسان، وهو ما أعلنته المؤسسات الدولية الخاصة بهذه القضايا، موضحًا أن بريطانيا لديها سجل سيء فيما يتعلق بالعنصرية والتعامل غير الإنساني مع اللاجئين والمهاجرين، مؤكدًا أن المملكة المتحدة تعاني حاليًا من أزمة سياسية كبيرة.

وأشار إلى أن هناك موجة اعتقالات تحدث في بريطانيا تحدث منذ وفاة الملكة إليزابيث، مؤكدًا أن ريشي سوناك لجأ إلى القوات المسلحة من أجل إحكام السيطرة على المظاهرات في بلاده، بالإضافة إلى قمع متظاهري المناخ الذين ينددون باستخدام الوقود الأحفوري.