الإثنين 05 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

ناقد فني ناعيًا مفيد فوزى: «كان زعيم المشاغبين ويتقبل الخلاف»

مفيد فوزي
مفيد فوزي

نعي الكاتب الصحفي والناقد الفني، طارق الشناوي، الإعلامي الكبير مفيد فوزي، والذي رحل عن عالمنا عن عمر يناهز 89 عامًا بعد صراع مع المرض.


كان له سحره الخاص ومنطقه


قال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، والمُذاع عبر فضائية "الأولى المصرية، مساء اليوم الأحد:" كتابات مفيد فوزي ومقالاته تختلف عن الكثير، ورغم ذلك كان له سحره الخاص ومنطقه الذي كان يتحمل بها مساحة الاختلاف دون غضب".


وأضاف أن مفيد فوزي لم يكن له مشكلة أن تختلف معه في رأي أو موضع، موضحاً أن ذلك من الممكن أن يرجع إلى نشأته في إذاعة الشرق الأوسط التي نشأت في بدايتها مشاغبة، متابعاً:" كان هو زعيم المشاغبين".


وأشار إلى أن أشهر كلماته أوافق أمتنع، موضحا أنه كان لديه قدرة على التقاط الشخصية التي تثير السخونة، وأن سامية صادق هي من فتحت له باب التليفزيون.

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