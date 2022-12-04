موعد مباراة فرنسا وإنجلترا في ربع نهائي كأس العالم 2022 بقطر، هو ما يبحث عنه كثير من المتابعين، بعدما تأكد مواجهة المنتخبين في لقاء قوي مرتقب.

ولحق منتخب إنجلترا بفرنسا في ربع نهائي كأس العالم 2022 بقطر، وذلك بانتصاره العريض على السنغال بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على ستاد البيت بمدينة الخور القطرية، ضمن منافسات دور الـ16.

أهداف منتخب إنجلترا تناوب على تسجيلها جوردان هندرسون وهاري كين وبوكايو ساكا، ليمنحوا بلادهم بطاقة العبور لدور ربع النهائي.

أما منتخب فرنسا، فكان قد انتصر على بولندا بثلاثة أهداف مقابل هدف، في دور الـ 16 لبطولة كأس العالم 2022.

أوليفيه جيرو وكيليان مبابي كانا رجلي المباراة بالنسبة لمنتخب فرنسا، بتناوبهم على تسجيل أهداف حامل لقب المونديال بواقع هدفين للأخير، ليقودوا “الديوك” لدور ربع النهائي.

موعد مباراة فرنسا وإنجلترا في ربع نهائي كأس العالم 2022

أما عن موعد مباراة فرنسا وإنجلترا في ربع نهائي كأس العالم 2022، فتُقام في تمام التاسعة مساء السبت 10 ديسمبر على ستاد البيت بمدينة الخور القطرية.

جدير بالذكر أن منتخب هولندا سيقابل الأرجنتين في دور ربع النهائي لبطولة كأس العالم 2022.