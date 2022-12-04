صحة النواب: توجيه الرئيس السيسى بإنشاء أكبر مركز لزراعة الأعضاء «أحيا الأمل»

قال الدكتور محمد الوحش وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إنه حتى الآن هناك مجموعة كبيرة من الناس تعتقد أننا مازلنا نناقش قانون زراعة الأعضاء، لافتاً إلى أنه شيء غير حقيقي.

وأضاف الوحش خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء dmc، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصرى، أن قانون زراعة الأعضاء صدر و"شبع صدور" واسمه القانون رقم 5 لعام 2010م، وأقره مجلس النواب، لافتاً إلى أنه لا يتم حاليًا مناقشة الوفاة ولا جذع المخ، معقباً: "هذه الأشياء عديناها بمراحل".

وأكد أن قانون زراعة الأعضاء صدر ومن ثم صدرت لائحته التنفيذية في يناير 2011، ومن ثم أجري عليه بعض التعديلات في عام 2017م، خاصة ببعض مواد العقوبات وهي المادة 17، 18، 19، 23، 25.

وأوضح أن قانون زراعة الأعضاء عاد إلى الضوء مرة أخرى بفضل القيادة السياسية التي أثارت هذا الموضوع وقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بعمل مدينة ضخمة في معهد ناصر لزراعة ونقل الأعضاء، أحيا الأمل مرة أخرى في ظهور هذا القانون وتطبيق لائحته التنفيذية.