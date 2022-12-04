«صحة الإسماعيلية» تقدم الرعاية الطبية المجانية لذوى الهمم

نظمت مديرية الصحة بالإسماعيلية، الأحد، وبإشراف الدكتور على حطب، قافلة طبية للكشف على طلبة المدرسة الفكرية من ذوي الهمم، وذلك احتفالًا باليوم العالمي لذوي الهمم وتحت رعاية اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية.

أشارت الدكتورة ريم مصطفى مساعد وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إلى أن الاحتفال تضمن تقديم خدمات طبية وعلاجية من الفريق الطبي بجميع التخصصات، بالتعاون والتنسيق مع إدارة الإسماعيلية الصحية وإدارتي التثقيف الصحي والإعلام والتربية السكانية بمديرية الصحة، علاوة على إقامة يوم ترفيهي للأطفال وتوزيع الهدايا والألعاب من أجل إسعاد الأطفال من ذوي الهمم.

بالتوازي مع تلك القافلة، أعلنت مستشفيات محافظة الإسماعيلية عن احتفالها باليوم العالمي لذوي الهمم من خلال قيامها بالكشف الطبي الشامل المجاني، وتقديم كافة أشكال الدعم لذوي الهمم، كما شمل الاحتفال، تكريم عدد من العاملين بالمستشفيات من ذوي الهمم ومنحهم شهادات تقدير؛ تقديرًا وعرفانًا لجهودهم.

يأتي هذا في إطار توجيهات محافظ الإسماعيلية بالاهتمام بذوي الهمم وصحتهم وإدماجهم في المجتمع دون تمييز أو تفرقة وخاصة أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا بالغ الأهمية لذوي الهمم ورعايتهم من خلال مبادرة "قادرون باختلاف".