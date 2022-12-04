الأحد 04 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

مؤرخ فني: حركة الشوارع كانت تتوقف وقت عرض برنامج مفيد فوزي

جريدة الدستور

قال المؤرخ الفني محمد شوقي، إن الإعلامي الراحل مفيد فوزي، كان أحد أهم الشهود على الزمن الجميل من خلال برامجه المتفردة. 

قدم أرشيفًا كاملًا عن عبدالحليم من خلال برنامج “عصر من الفن”

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حديث الأخبار"، مع الإعلامي شادي شاش، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مفيد فوزي، هو مدرسة خاصة تفرد بها شكلًا وموضوعًا، عمل برنامج "عصر من الفن"، وضع فيه أجمل وأحلى المواقف والكواليس التي عاصرت السيدة أم كلثوم ويعتبر مرجعًا، ومع الفنان عبدالحليم حافظ، قدم أرشيف كامل عن عبدالحليم ويكفي أنه حاور الموسيقار محمد عبدالوهاب.

وتابع، أن مفيد فوزي، استطاع أن يكون محاورًا لكبار الشخصيات المؤثرة في حياتنا كما تميز بالبرامج والحوارات التي كان يقدمها مع النجوم منهم الفنان عادل إمام، وأمينة رزق، وسناء جميل، وأحمد زكي، وعمرو دياب، وآخرين من النجوم.

وأشار إلى أن كل الإعلاميين الموجودين على الساحة أجمعوا أنهم تعلموا على يديه  وكان يعتز جدًا بأي شخص يقول له أنت صحفي أو محاور مستفز وهذه كانت ميزة، ولم نعد نراها الآن.

وأوضح أن برنامج "حديث المدينة"، استمر 20 عمًا وكانت حركة مصر كلها تتوقف وقت عرضه لأنه كان يتحدث عن القضايا الساخنة المعروضة في تلك الفترة وكان يدخل السجون ويطرح أهم القضايا وكذلك الموضوعات الساخنة التي لا يستطيع التلفزيون عرضها.

المؤرخ الفني مفيد فوزي برنامج تتوقف عرضه القضايا الساخنة عبدالحليم حافظ أم كلثوم

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مصر فوق الجميع

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