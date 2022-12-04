الأحد 04 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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«الصحة»: دورات تدريبية للصيادلة لإعطاء الحقن داخل الصيدليات

حسام عبدالغفار
حسام عبدالغفار

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن قرار تقنين إعطاء الحقن داخل الصيدليات صادر من وزير الصحة لتنظيم من له الحق في إعطاء دواء عن طريق الحقن بالشروط الواجب توافرها في الحاقن وفي المكان الذي يتم فيه الحقن المرتبط بوجود الأدوية المضادة للحساسية.

وأضاف عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء dmc، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن القرار ينص نصًا صريحًا على موضوع في غاية الأهمية، وهو ألا يتم إعطاء أي دواء عن طريق الحقن إلا برخصة طبية من طبيب متخصص. 

وأوضح أن قرار النقابة كان قبل صدور قرار السيد الوزير، حيث يضع الأمور وفق التنظيم الطبي الذي يؤمن من يقوم بإعطاء الدواء عن طريق الحقن، وفي نفس الوقت يؤمن المريض، وهو الهدف الذي تسعى إليه الوزارة، حيث تأمين المواطن تأمينًا تامًا من الناحية الصحية، وفي نفس الوقت الأمان الطبي للفريق الطبي للعاملين في جمهورية مصر العربية.

وأشار إلى أن القرار لا يقتصر فقط على الصيادلة الحكوميين، لافتاً إلى أنه قرار خاص بكل من حصل على ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة.

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