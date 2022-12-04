أسامة ربيع: 94% من سفن العالم يمكنها عبور قناة السويس

علق الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، على عبور أكبر وأحدث سفينة حاويات في العالم "EVER ATOP".

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، والمُذاع عبر فضائية "الأولي المصرية، مساء اليوم الأحد، إن هذه السفينة تعتبر من أكبر السفن وأضخمها من حيث الطول والعرض والغاطس، متابعاً" دي غاطس تحت المياه عبارة عن عمارة 5 أدوار".



وأضاف أن حمولة السفينة 224 طناً وتستوعب 24 ألف حاوية وتعتبر من مجموعات السفن الضخمة التي تعبر قناة السويس، موضحاً أن لم يكن يجوز عبور مثل هذه السفن من قبل ولو قناة السويس الجديدة والتعميق والعرض سمح بعبور مثل هذه الحاويات.



وأشار إلى أنه خلال شهر نوفمبر تم تحقيق عبور عدد سفن 2171 سفينة بزيادة 13% عن الشهر المقابل له في السنة الماضية، وبحمول زيادة 10% عن السنة السابقة، وبعائدات 708 ملايين دولار بزيادة 23%.



وأكد أنه خلال السنة المالية الحالية سيتم تحقيق 7 مليارات و800 مليون دولار مقارنة بالسنة المالية السابقة، موضحاً أن 94% من سفن العالم كله تعبر في قناة السويس والـ 6% الباقين ليس قناة السويس هي البديل الأول لهم.

